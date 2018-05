Exproprié par la Ville de Montréal, le Jardin Notman sera préservé

À la suite de pressions populaires, la Ville de Montréal a lancé cette semaine un avis d'expropriation pour acquérir le Jardin Notman, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. De nombreux citoyens en colère s'opposaient au projet d'un promoteur immobilier. Un parc sera plutôt créé autour de ce lieu composé d'arbres centenaires.

Un texte de Romain Schué

D’ici « quelques semaines », cet espace vert d’environ 1000 mètres carrés, entre les rues Milton et Clark, appartiendra à la Ville de Montréal, assure le conseiller Alex Norris.

Ce site boisé, tel que l’indique l’administration, « représente l'un des derniers reliquats témoignant des anciens jardins des grandes villas de la rue Sherbrooke, construites au XIX siècle ».

« Construire des condos dans ce lieu où l’on retrouve les plus vieux et les plus grands arbres de Montréal, ça aurait été fort malheureux », reprend l’élu, dont le parti, Projet Montréal, avait fait la promesse d’acquérir cet espace au cours des dernières élections municipales.

Au début des années 2000, rappelle Alex Norris, une pression populaire avait déjà fait reculer un projet de construction d'un hôtel sur ce même lieu.

En février dernier, l’arrondissement du Plateau avait estimé une telle acquisition à près de 3,3 millions de dollars.

Une forme à déterminer

Évoquant un potentiel agrandissement aux abords des rues voisines « qui sont très larges », Alex Norris précise que « des discussions » seront prochainement menées avec des experts et les citoyens.

« Notre lutte jusqu'à maintenant, c’était de sauver cet espace-là. Maintenant, on va se pencher sur son avenir en tant que parc. La forme précise rester à déterminer », souligne-t-il.

Cette décision a été vue comme une « victoire » par le groupe de citoyens qui se bat, depuis plusieurs années, pour préserver ce jardin.

« Nous avons convaincu les autorités municipales de l’importance du Jardin : historique, patrimoniale, environnementale et stratégique. Et les autorités municipales ont répondu à notre appel », peut-on lire sur la page Facebook du Mouvement citoyen pour la préservation du Jardin Notman.