Finies les compétitions pour Meagan Duhamel et Eric Radford

Médaillés de bronze en couples aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Meagan Duhamel et Eric Radford ont confirmé mercredi leur retrait de la compétition.

La nouvelle ne surprend personne puisque les Canadiens avaient déjà annoncé avant les JO que leur aventure olympique marquerait leur chant du cygne.

D'ailleurs, ils n'ont même pas pris part aux Championnats du monde un mois après les Jeux.

« Je n’aurais jamais pu imaginer que ma carrière soit remplie avec autant de moments incroyables et inoubliables. De la patinoire extérieure à Balmertown jusqu’au podium olympique, il y a eu tellement de gens dont le soutien indéfectible a tout rendu possible et a donné à mon parcours un sens encore plus profond, a déclaré Radford.

« [...] Enfin, je tiens à remercier Meagan. Son incroyable dynamisme et sa détermination m’ont toujours poussé et inspiré à faire de mon mieux et je suis tellement heureux que nous ayons pu partager tous ces moments incroyables. Je ne pourrais être plus fier que nous ayons pu représenter le Canada dans le monde entier, tout au long de notre carrière. »

Plus de détails à venir.