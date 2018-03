Florence and The Machine, Arctic Monkeys et Travis Scott vedettes d’Osheaga 2018

La programmation du prochain Osheaga, dévoilée mardi, fait la part belle à la musique britannique avec les groupes Arctic Monkey et Florence + the Machine en têtes d'affiches le samedi 4 et le dimanche 5 août. C'est le rappeur américain Travis Scott qui sera la vedette de l'événement montréalais, le vendredi 3.

Parmi les autres nouveaux noms dévoilés, mardi, citons le duo montréalais Chroméo, la nouvelle coqueluche R&B américaine Khalid, le romantique James Bay (connu pour sa ballade Hold Back the River).

En fin de semaine dernière, les organisateurs avaient distillé une trentaine de noms, histoire de faire saliver ses futurs visiteurs. Ainsi, l’annonce de la venue des célèbres groupes Blondie et Franz Ferdinand, des rockeurs de Portugal. The Man et de The National ou encore le duo québécois Milk & Bone en a réjoui plus d’un.

Autres artistes locaux : Matt Holubowski interprètera ses chansons folk tandis que le trio Paupière présentera ses sons électro-pop tirés notamment de son album À Jamais Privé de Réponses.