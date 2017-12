Frank Dancevic est le dauphin de Martin Laurendeau

Tennis Canada n'a pas cherché loin pour trouver le dauphin de Martin Laurendeau comme capitaine de l'équipe nationale de Coupe Davis. Dans un coin du vestiaire, Frank Dancevic avait le profil parfait pour occuper cet emploi.

Un texte de Jean-François Poirier

« Je l'avais remarqué ces dernières années, précise Louis Borfiga en faisant allusion à l'enthousiasme contagieux du joueur de 33 ans. Le choix s'imposait par lui-même en raison de l'amour de Frank pour la Coupe Davis. Il est le fédérateur dans le vestiaire. Les joueurs vont beaucoup vers lui. Il trouve les bons mots et il est le capitaine que les joueurs auront envie de rencontrer durant cette compétition. »

Le vice-président du développement élite de Tennis Canada avoue qu'il a aussi considéré le vétéran Daniel Nestor, mais Dancevic, qui parle très bien français, avait plusieurs bonnes cartes dans sa manche.

Le principal intéressé a sauté au plafond en apprenant la nouvelle.

« J'ai toujours pensé à ça dans ma tête (devenir capitaine), mais je ne m'attendais pas à ce que Martin cède son poste. J'ai été surpris, mais je me sens très bien dans ma position parce que je sens l'appui de Louis Borfiga et des joueurs. »

Si Martin Laurendeau quitte son poste, c'est surtout parce qu'il est en mission. Celle de mener la carrière de Denis Shapovalov, jeune sensation du tennis canadien de 18 ans.

Quand on a un jeune de ce niveau qui est certainement le plus grand espoir du tennis international, on est en mission tous les jours, même à chaque heure. Une chance comme celle-là arrive peut-être une fois dans une vie d'entraîneur. Martin a été un capitaine extraordinaire. Il ne pouvait pas faire les deux, car il aurait pu vivre des conflits à devoir choisir les joueurs. Il a tellement donné à la Coupe Davis, c'était le temps de passer le flambeau. Louis Borfiga

Frank Dancevic, qui occupe le 362e rang mondial en simple, n'abandonne pas sa carrière de joueur pour autant.

« Je vais continuer à jouer, mais la Coupe Davis sera ma priorité. D'autres joueurs le font. Il faut juste adapter son calendrier et se donner à 100 %. Le plus difficile sera de sélectionner les membres de l'équipe parce que nous avons plusieurs joueurs parmi les 200 meilleurs au monde. Je vois ma présence sur le terrain comme un avantage parce que je serai avec les gars durant les tournois et je pourrai analyser le style de jeu et les tactiques de nos rivaux. »

« C'est seulement quatre semaines dans l'année, et ce, si on la gagne ( la Coupe Davis), insiste Louis Borfiga. C'est ce qu'il voulait faire et à mon avis, il va être très bon. »

Le Franco-Ontarien, devenu papa la semaine dernière et qui habite à La Prairie, s'inspirera évidemment de Martin Laurendeau pour occuper ses nouvelles fonctions.

Martin m'a offert son aide. Il a été un capitaine dont le tempérament a beaucoup servi l'équipe. Il savait calmer les joueurs durant les situations critiques. Il avait quelque chose de spécial en lui. Frank Dancevic

Dancevic a amorcé sa carrière en Coupe Davis en 2002. Il a maintenu un dossier de 18 victoires contre 22 revers en 26 présences. Il a fait partie de la formation qui a atteint le carré d'as en 2013 contre la Serbie, finaliste malheureux contre la République tchèque. Il s'agit de la meilleure percée du Canada à ce jour.

Le départ de Laurendeau, qui participera à une conférence téléphonique vendredi, ne doit cependant pas être perçu comme une perte puisqu'un jeune joueur de tennis canadien pourra profiter à temps plein de son expertise.

« Le fait que Denis choisisse Martin est une grande satisfaction. C'est une récompense pour Martin et pour le tennis canadien. Ça prouve que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des entraîneurs ailleurs. Parfois, on pense qu'ailleurs c'est mieux qu'ici, ce n'est pas vrai. Qu'un entraîneur canadien s'occupe de l'un des plus grands espoirs du tennis mondial, c'est évidemment plus que satisfaisant. »

Grosse commande

Louis Borfiga s'attend cependant à ce que Denis Shapovalov connaisse une saison éprouvante.

« Ça ne sera pas facile. Il ne faut pas trop avoir d'attentes. Déjà qu'il soit autour de la 50e place mondiale est un exploit. Lorsque je discute avec les meilleurs entraîneurs du monde entier, ils me disent que s'il reste là, ce sera une belle saison. L'objectif est donc de rester parmi les 50 premiers. La saison suivante, je pense qu'il pourra faire un autre bond. »

Frank Dancevic s'est hissé jusqu'à la 65e place en 2007. Son meilleur résultat en tournoi du grand chelem demeure une participation au deuxième tour des Internationaux d'Australie et des États-Unis ainsi qu'à Wimbledon. On verra s'il sera en mesure d'obtenir de meilleurs résultats dans un rôle d'entraîneur. En passant, il n'a pas l'intention de faire appel à ses propres services.

« Je ne vais certainement pas jouer deux simples et un double, dit-il en riant. Je serai strictement capitaine. »

Le nouveau capitaine et ses protégés se rendront en Croatie pour un duel de premier tour du groupe mondial du 2 au 4 février. La confrontation sera présentée sur un court intérieur de terre battue à Osijek.