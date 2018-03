Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto au mur de la renommée de l'Impact

L'Impact a souligné jeudi les carrières de Gabriel Gervais et Nevio Pizzolitto en inscrivant leur nom respectif au mur de la renommée de l'équipe. Les deux anciens défenseurs sont les premiers à obtenir cette distinction.

Un texte de Félix St-Aubin

Un espace permanent sera aménagé au stade Saputo, sur lequel seront affichés les noms des joueurs qui ont largement participé à l’émergence du onze montréalais. Cette annonce a été faite dans le cadre du 25e anniversaire du club.

« Il est important pour nous de souligner la contribution exceptionnelle des artisans qui ont aidé à forger l’identité de notre club au fil des ans, a dit le président Joey Saputo.

« Si on regarde le succès qu’on a eu dans le passé, ce sont deux joueurs qui ont marqué l’équipe. […] Ils font partie de ceux qui ont aidé à construire l’Impact qu'on connaît aujourd’hui, mais il y a aussi d’autres joueurs. »

Nous saignerons bleu […] pour toujours! Nevio Pizzolitto, ex-défenseur de l'Impact de Montréal

L’Impact a défini trois critères de sélection afin d’être admissible au panthéon.

« Je suis très heureux de partager cette reconnaissance avec Nevio. En plus d’être un très, très bon ami, Nevio a été mon partenaire à la défense durant toute ma carrière professionnelle, a évoqué Gervais.

« À 14 ans, nous jouions ensemble dans les équipes du Québec, donc on a grandi à Montréal dans les rangs québécois et canadiens, pour ensuite se retrouver avec l’Impact et l’équipe nationale. Je ne pourrais pas partager cet honneur avec quelqu’un d’autre que lui. »

Gervais (2002 à 2008) et Pizzolitto (1994 à 2011) ont été appelés à protéger le fort montréalais à 150 et 291 occasions. Ils ont chacun décroché le titre de joueur défensif de l’année avec l’Impact à trois reprises. Le premier a également été honoré trois fois par l'United Soccer League (USL).

Avec les piliers défensifs qu’on avait, je peux vous dire que c’était plus facile pour moi de regarder les matchs. Si on marquait un but, pour moi, le match était fini parce qu’on savait que c’était très difficile de pénétrer la défense qu’on avait. Joey Saputo, président de l'Impact de Montréal

De 2003 à 2006, le duo d’arrières Pizzolitto-Gervais a contribué de façon notoire à positionner l’Impact au sommet de l’USL. Pendant cette période, aucune formation du circuit nord-américain n’a accordé moins de buts que le onze montréalais.

Ces succès ont permis à l'Impact d’enlever les honneurs du championnat des éliminatoires de 2004, un souvenir que chérissent encore aujourd’hui Gervais et Pillozitto.

« Le club n’avait pas remporté un championnat depuis 10 ans, nous avions toujours une bonne équipe qui terminait en 1re place [ou pas très loin de la tête], mais qui échouait en séries », a expliqué Pillozitto.

« Je suis arrivé avec l’Impact en 2002, on reconstruisait l’équipe. C'est un noyau de joueurs montréalais qui a mené à terme cette reconstruction avec le championnat de 2004. C’est le plus beau moment de ma carrière », a poursuivi Gervais.

Un ou deux anciens porte-couleurs seront ajoutés au mur de la renommée chaque année.

Un hommage sera rendu à Nevio Pizzolitto et à Gabriel Gervais la mi-temps du match d'ouverture locale de l'Impact (0-2-0), samedi au stade olympique, contre le Toronto FC (0-1-0).