Gagner ou ne pas perdre? Telle est la question

Dans le monde du sport, les expressions « jouer pour ne pas perdre » et « jouer pour gagner » semblent signifier à peu près la même chose. Mais lorsqu'on les applique sur le terrain, elles produisent des résultats totalement différents.

Prenez le match de samedi soir opposant le Canadien aux Maple Leafs de Toronto.

Après 60 minutes endiablées, le CH et les Leafs se trouvaient à égalité 3-3. Montréal jouait à domicile et avait remporté les 14 dernières confrontations entre les deux équipes. Même si Carey Price ne connaissait pas sa meilleure soirée, on pourrait facilement arguer que le CH misait sur le meilleur des deux gardiens dans ce match.

Pour entreprendre la prolongation de cinq minutes à 3 contre 3, Mike Babcock a dépêché sur la patinoire son meilleur attaquant, Auston Matthews, accompagné de William Nylander (l’un de ses meilleurs jeunes attaquants) et de son meilleur défenseur offensif, Nikita Zaitsev.

***

Le jeu à 3 contre 3 n’a rien à voir avec les confrontations qu’on retrouve durant les 60 premières minutes d’une rencontre. Le jeu s’y développe extrêmement rapidement. Une passe ratée, une attaque à 2 contre 1 avortée ou même un mauvais changement au banc est susceptible de provoquer une contre-attaque fatale de l’adversaire.

Dans une prolongation à 3 contre 3, seuls les plus habiles survivent. Les chances de marquer surviennent tellement vite et en si grand nombre qu’on ne peut pas se contenter d’y écouler le temps en attendant les tirs de barrage.

En dépêchant une combinaison hautement offensive pour entreprendre cette prolongation, Babcock a donc mis toutes les chances de son côté. La prolongation ne dure que cinq minutes, et il se donnait ainsi la chance d’offrir au moins trois présences sur la patinoire (trois chances de faire la différence) à son meilleur marqueur, Auston Matthews.

***

Sachant tout cela, il est possible de se demander comment les meilleurs attaquants du Tricolore ont réagi en voyant Claude Julien répliquer avec Tomas Plekanec (son centre défensif), Paul Byron et son meilleur défenseur défensif, Shea Weber.

L’entraîneur montréalais a-t-il misé sur une combinaison qu’il croyait capable de lui éviter de perdre, ou a-t-il joué pour gagner?

En 926 matchs depuis le début de sa carrière, Tomas Plekanec a marqué deux buts en prolongation.

Max Pacioretty en revendique 8 en 567 matchs et Alex Galchenyuk en a marqué 6 en 341 matchs. Jonathan Drouin, un incroyable compétiteur (et patineur) à qui l'on a confié les responsabilités de premier centre de l’équipe, avait jusque-là inscrit un but et une passe dans la rencontre. Les trois étaient assis sur le banc quand la période de prolongation s’est mise en branle.

***

À cause du choix des joueurs, les probabilités penchaient lourdement en faveur des Maple Leafs dans cette période supplémentaire. Et cela s’est traduit par le fait que, 48 secondes après la mise au jeu, Matthews levait les bras vers le ciel, les Leafs célébraient la victoire et le CH subissait un quatrième revers en cinq matchs.

Pensez-y : le Bleu-blanc-rouge a été battu sans que ses meilleurs joueurs offensifs aient eu le temps de poser un patin sur la patinoire.

Après la rencontre, l’entraîneur des Leafs a eu cette analyse savoureuse : « Évidemment [Nylander et Matthews] sont de bons joueurs. Ils veulent se retrouver dans ce genre de situation. C’est ce qu’ils ont fait toute leur vie, et ils croient chaque fois qu’ils vont réussir à faire la différence le moment venu. »

Claude Julien ne dirige pas son équipe comme un entraîneur confiant. Dans les moments cruciaux, il adopte une position de repli. Il ne laisse pas à ses meilleurs joueurs la chance d’en découdre avec les meilleurs éléments adverses.

Qu’est-ce que ça donne d’avoir des chevaux de course si on les laisse patienter derrière la barrière au son de la cloche?

***

Le match de samedi m’a rappelé les dernières séries éliminatoires. Le Canadien commençait alors à sombrer face aux Rangers de New York.

À l’occasion d’avantages numériques cruciaux pour la survie de son équipe, Julien laissait ses deux meilleurs attaquants (Pacioretty et Alex Radulov) sur le banc et préférait s’en remettre à Plekanec et Artturi Lehkonen, une recrue.

Gagne ou perd, Mike Babcock était assuré samedi soir de rentrer chez lui en se disant qu’il avait tout fait ce qui était en son pouvoir pour venir à bout du Tricolore.

Du côté du CH, même si Plekanec et Byron ont raté une chance de marquer, le doute subsiste.

L’entraîneur des Blue Jackets de Columbus, le coloré John Tortorella, répète souvent que dans la LNH « la prudence équivaut à la mort ». Ça a certainement été le cas pour le Canadien samedi soir.