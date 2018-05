Gaspé veut attirer de nouvelles familles

La ville de Gaspé veut lancer une vaste campagne de promotion pour attirer de nouvelles familles.

Gaspé compte investir entre 20 et 25 000 $ pour préparer cette campagne qui sera diffusée à l'échelle nationale. Pour y arriver, elle compte mandater une firme spécialisée en marketing.

Le maire Côté croit que la campagne pourrait prendre toute sorte de formes. « Tout le monde a une volonté, toutes les entreprises ont une volonté de le faire. Comment on fait pour réunir tout ce monde-là et mettre de l’avant une nouvelle image de marque, une nouvelle image qui frappe ? [on veut] mettre Gaspé à l’avant-plan. »

Se mettre de l'avant. Montrer notre beau côté. Dire qu'il y a de la job en Gaspésie. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le maire voudrait aussi que cette initiative permette de faire revenir les jeunes qui sont partis étudier à l'extérieur.

Si tout va bien, la campagne devrait être lancée d’ici la fin de l’année.

D’après les informations de Bruno Lelièvre.