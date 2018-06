Grève maintenue pour les 57 CPE de Montréal et Laval

Les éducatrices des 57 Centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et de Laval qui sont en grève illimitée depuis mercredi le seront toujours lundi matin. Les négociations avaient repris entre le syndicat et la partie patronale dimanche, mais elles n'ont pas abouti, selon un message publié sur la page Facebook du syndicat.

« La grève est maintenue […] Les négociations se poursuivront demain matin [lundi] », a publié le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval de la CSN.

Ce sont plus de 1350 travailleuses de 57 des 993 CPE du Québec qui sont en grève illimitée depuis mercredi matin.

« La partie syndicale ne demande pas mieux qu’il y ait un règlement le plus rapidement possible », a indiqué la porte-parole du comité de négociation syndical, Nathalie Fontaine, en entrevue à RDI Weekend.

« C’est vraiment le moyen ultime qu’elles ont pris d’aller en grève », dit-elle, rappelant que les travailleuses « ne gagnent déjà pas un gros salaire ».

Nathalie Fontaine n'est toutefois pas très optimiste quant à l'issue des négociations, soulignant les mandats forts reçus des deux côtés. À la mi-mai, les travailleuses avaient voté à 91 % pour un mandat de grève. Elles sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.

On est vraiment dans une impasse. La partie patronale tient la ligne dure et nous, on a un mandat de nos travailleuses.

Nathalie Fontaine, comité de négociation syndical