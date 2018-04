Hénoc Muamba revient dans le nid des Alouettes

Après un bref passage dans la NFL et des séjours à Regina et à Winnipeg, le secondeur Hénoc Muamba est de retour avec les Alouettes de Montréal avec en poche un nouveau pacte de trois ans.

Choix de premier tour des Blue Bombers en 2011, Muamba (6'0, 230 lb/1,83 m, 105 kg) a fait ses débuts la même année dans l'uniforme bleu et or de Winnipeg. Il y est resté durant trois saisons avant de grossir les rangs des Colts d'Indianapolis dans la NFL.

Il a pris part à 13 matchs avec les Colts avant de s'entendre avec les Alouettes au milieu de la saison 2015. Il a ensuite posé ses valises à Dallas. Après ce bref passage infructueux avec les Cowboys en 2016, Muamba s'est entendu avec les Roughriders de la Saskatchewan pour la saison 2017.

En 17 rencontres, il a réalisé 82 plaqués défensifs et 11 de plus au sein des unités spéciales. Il a aussi réussi deux interceptions et forcé trois échappés.

« Hénoc est un joueur très talentueux et polyvalent qui vient solidifier notre unité défensive, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Il nous apporte beaucoup de leadership et son acquisition nous permet d'augmenter notre profondeur au niveau de nos joueurs nationaux. »

En 73 matchs dans la LCF, Muamba a cumulé 267 plaqués défensifs et 74 sur les unités spéciales. Il a réalisé six sacs, quatre interceptions et un touché, en plus de forcer 11 échappés.

Durant de sa dernière saison à Winnipeg, il a été élu à l'unanimité joueur par excellence, joueur défensif par excellence ainsi que joueur canadien par excellence des Blue Bombers.