Hommage aux trois victimes de la route à La Conception

Des proches des trois victimes de l'accident de la route survenu lundi à La Conception, dans les Laurentides, leur ont rendu un dernier hommage dimanche matin.

Une centaine de personnes se sont réunies en avant-midi dans le stationnement d’une grande surface à Mont-Tremblant, avant de se diriger en procession, en voiture, sur les lieux de l’accident, en bordure de la route 117.

La Sûreté du Québec avait limité le trafic à une voie afin de permettre la tenue de cette commémoration.

Sur place, les proches ont posé une croix pour chaque victime. Des messages ont été écrits sur les parois rocheuses.

Tôt lundi, la police a trouvé à cet endroit, dans le fossé, une voiture fortement endommagée dans laquelle se trouvait un homme de 27 ans ainsi que deux adolescents de 17 ans. Le conducteur et un des adolescents étaient déjà morts. L’autre jeune a succombé à ses blessures à l’hôpital.

La vitesse serait en cause dans cet accident. C’est pour cette raison que les amis des victimes ont voulu sensibiliser la population.

« Mon frère est décédé dans un accident de vitesse, alors je voudrais vraiment raisonner les jeunes qui ont des beaux petits chars sport de "slaquer" la pédale », a déclaré Alex Racicot Morin, frère de l’une des victimes. Il ne faut « pas rouler vite, faire attention, être prudent sur les routes », a-t-il dit, ajoutant qu’il est préférable « d’aller s’énerver sur les pistes de course ».

Un message qu’a aussi porté un autre ami des victimes, Miguel Lachaine. « Il y a des places exprès pour ça, comme à Saint-Eustache, à l’autodrome, et à l’ICAR à Mirabel », a-t-il souligné.

Des jeunes, ce n’est pas tout le temps conscient des dangers. Nous, [on souhaite] sensibiliser les jeunes à la vitesse et l’alcool au volant. Miguel Lachaine, ami des défunts

Un autre ami, qui venait tout juste de sortir d’une relation amoureuse avec l’une des victimes, a affirmé pour sa part que tous sont « coupables » à l’occasion.

« Ce n’est pas juste eux autres qui faisaient de la vitesse. Toute notre gang de Tremblant, on en faisait [de la vitesse] et on se pensait invincibles, a dit Noah Jacob Fournier. Mais faire de la vitesse, c’est dangereux et les autoroutes, ce n’est pas fait pour ça. »