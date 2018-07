Huit ans de plus et 76 millions de dollars pour Nikita Kucherov à Tampa Bay

L'attaquant Nikita Kucherov a signé une prolongation de 8 ans d'une valeur de 76 millions de dollars avec le Lightning de Tampa Bay, a confirmé mardi son vice-président et directeur général Steve Yzerman. L'entente le lie à l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

Kucherov touchera de 9,5 millions par saison en moyenne.

« Je suis vraiment reconnaissant envers l'organisation qui m'offre la possibilité de poursuivre ma carrière ici pour les huit prochaines années », a indiqué Kucherov dans un communiqué.

Le Russe de 25 ans a amassé 100 points, dont 39 buts, la saison dernière, la meilleure de sa carrière, en plus de maintenir un différentiel de +15. Sept de ses 39 buts se sont avérés des buts gagnants.

Il a terminé au 3e rang de la LNH au chapitre des points, 6e pour les passes et 9e pour les buts. Il a aussi été le meneur du Lightning dans toutes ces catégories, en plus d'être l'attaquant le plus utilisé de son équipe avec une moyenne de 19 min 49 s par match.

Dans les séries, Kucherov a récolté 7 buts et 10 passes en 17 matchs.

En 365 rencontres dans la LNH, il a inscrit 147 buts et 187 passes.

Seuls Alexander Olvechkin (82) et Patrik Laine (80) ont marqué plus de buts que lui (79) depuis deux ans. Au chapitre des points, sur la même période, il arrive 2e (185) derrière Connor McDavid (208).