Ignacio Piatti sélectionné pour le match des Étoiles de la MLS

L'Argentin Ignacio Piatti, de l'Impact de Montréal, a été sélectionné pour le match des Étoiles de la MLS, pour une troisième année d'affilée

Ignacio Piatti a été sélectionné vendredi par l'entraîneur Gerardo Martino au sein de l'équipe d'étoiles 2018 de la MLS.

L'équipe affontera la célèbre équipe italienne Juventus de Turin, le 1er août à Atlanta à (19h30 HAE).

« Je suis très content d'être choisi pour le Match des étoiles de la MLS pour la troisième fois, a dit Piatti. C'est très bien d'avoir l'occasion de prendre part à ce match, et d'être avec les meilleurs joueurs de la ligue.

« Je veux remercier mes coéquipiers parce qu'on est une équipe et sans eux, je ne pourrais pas y être », a-t-il précisé.

Il s'agit d'une troisième nomination d'affilée pour Ignacio Piatti, qui occupe actuellement le premier rang de l'Impact avec huit buts et six passes décisives (cadeau à un coéquipier), en 15 titularisations et 1 334 minutes cette saison.

Il est actuellement à égalité au premier rang de la MLS avec trois passes décisives gagnantes, à égalité au deuxième rang avec un triplé et deux matchs de plus d'un but.

Il a été nommé deux fois Joueur de la semaine dans la MLS, lors des semaines 10 et 16.

Plusieurs marques cette saison

L'Argentin, joueur par excellence de l'Impact en 2015, 2016 et 2017, a atteint plusieurs plateaux importants depuis le début de la saison, dont 50 buts, 100 matchs et 100 titularisations en carrière en MLS.

Il a également dépassé Patrice Bernier au premier rang dans l'histoire du club en MLS avec 13 buts sur tir de penalté, 27 passes décisives et 11 passes gagnantes (sur un but qui fait la différence).

Liste des joueurs sélectionnées par position :

Gardiens : Brad Guzan (Atlanta United), Zack Steffen (Columbus Crew SC)

Défenseurs : Francisco Calvo (Minnesota United), Laurent Ciman (Los Angeles Football Club), Matt Hedges (FC Dallas), Aaron Long (New York Red Bulls), Michael Murillo (New York Red Bulls), Michael Parkhurst (Atlanta United), Graham Zusi (Sporting Kansas City), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC)

Milieux de terrain : Miguel Almirón (Atlanta United), Ezequiel Barco (Atlanta United), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo), Ignacio Piatti (Impact de Montréal), Alexander Ring (New York City FC), Ilie Sanchez (Sporting Kansas City), Diego Valeri (Portland Timbers), Yoshimar Yotún (Orlando City SC), Wilfried Zahibo (New England Revolution)

Attaquants : Sebastian Giovinco (Toronto FC), Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy), Josef Martínez (Atlanta United), Carlos Vela (Los Angeles Football Club), David Villa (New York City FC), Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)