Incendie dans une garderie : Crémazie fermé en direction ouest

Les pompiers de Montréal ont combattu deux incendies majeurs dans la nuit de dimanche à lundi : un premier incendie dans un atelier de mécanique de Montréal-Nord, et un second dans une garderie du boulevard Crémazie, lequel continue de perturber la circulation aux abords de la Métropolitaine.

Vers 2 h 30 du matin, plus de 120 pompiers de Montréal ont dû intervenir en force dans une garderie du boulevard Crémazie, près de l'avenue De Châteaubriand.

L’immeuble a été ravagé par les flammes, mais personne n’a été blessé.

L’incendie n’était toujours pas maîtrisé en début de matinée, a indiqué Benoit Boisselle, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le boulevard Crémazie a été fermé entre les rues Lajeunesse et Saint-Hubert, rapporte le SPVM. L’artère a été rouverte à la circulation vers 8 h 30 en direction est mais elle demeure toujours fermée en direction ouest et le sera pour une bonne partie de la journée.

Une unité spéciale du SPVM a été dépêchée sur place ce matin pour aider à la fluidité de la circulation en raison des entraves routières. Les policiers surveillent attentivement l’évolution de la situation.

Le plan de mobilisation de la circulation pourrait être appliqué de nouveau en fin d’après-midi pour que les automobilistes puissent rentrer à la maison dans un délai raisonnable.

Un atelier de mécanique incendié

L’autre incendie, d’origine criminelle, s’est déclaré vers 22 h 30 sur l’avenue Éthier, près de la rue Forest, dans un secteur industriel.

Selon un témoin, un véhicule aurait délibérément enfoncé la porte de garage d’un atelier de réparation de motos quelques instants avant le début de l’incendie.

Les flammes se sont ensuite rapidement propagées dans l’immeuble ainsi qu'à deux autres bâtiments adjacents.

Environ 150 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour éteindre l’incendie. Personne n’a été blessé.

L’enquête sur l’origine de l’incendie a été confiée au SPVM.

Coordonner les activités

Devoir combattre non pas un mais deux incendies majeurs en même temps a bien évidemment compliqué les opérations des pompiers.

« C’est certain que cela a causé une problématique au niveau de la répartition de nos appareils. Nos véhicules viennent de plus loin, donc ça prend un petit peu plus de temps à se rendre sur les lieux », indique Benoit Martel, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

M. Martel affirme cependant que cette situation n’a jamais menacé la sécurité des citoyens.