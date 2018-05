Jackson-Hamel et Piatti à l'honneur

Anthony Jackson-Hamel et Ignacio Piatti, de l'Impact de Montréal, ont été sélectionnés au sein du onze partant de la semaine dans la Major League Soccer (MLS).

L'attaquant Anthony Jackson-Hamel a marqué ses deux premiers buts de la saison dans la victoire de 4 à 2 de l'Impact contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi dernier, au stade Saputo.

Le Québécois, récemment critiqué par son entraîneur pour un manque d'effort à l'entraînement, a mis à profit sa vitesse pour surprendre les défenseurs adverses avec de bons appels de balle. Outre ses deux réussites, il a aussi touché la barre à la 50e minute de jeu.

Jackson-Hamel a été titulaire pour la deuxième fois de la saison contre le Revolution.

Pour sa part, Ignacio Piatti a été de toutes les actions lors de la plus récente victoire des siens. Il a distribué trois passes en plus d'inscrire le quatrième but de l'Impact.

L'Argentin totalise 5 buts et 6 passes décisives cette saison.

Le gardien Evan Bush, qui a repoussé 9 des 11 tirs de la Nouvelle-Angleterre, a été désigné comme réserviste sur l'équipe étoile de la 10e semaine dans la MLS.

Le onze montréalais sera de retour au jeu mercredi, à Chicago, après seulement quatre jours de congé. Le Fire de Chicago (2-4-2) est à un point de l'Impact (3-6-0) et du 7e rang de l'Association de l'Est.