Jacob de la Rose et le Canadien s'entendent pour deux ans

Le Canadien s'est entendu sur les modalités d'une nouvelle entente de deux ans d'une valeur moyenne annuelle de 900 000 $ avec l'attaquant Jacob de la Rose.

Natif d'Arvika, en Suède, de la Rose a enfilé l'uniforme du Tricolore pour 55 rencontres la saison dernière, amassant quatre buts et huit aides et affichant un ratio défensif de -2.

L'attaquant de six pieds, trois pouces et 210 livres a remporté la médaille d'or avec la Suède au Championnat du monde de hockey sur glace en 2018 au Danemark. En cours de route, il a récolté un but et une aide, en plus de montrer un ratio défensif de +2 en 10 matchs.

De la Rose, un choix de deuxième tour, 34e au total, du CH au repêchage de la LNH en 2013, a obtenu 8 buts et 11 aides en 119 rencontres en carrière dans le circuit Bettma