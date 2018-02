Jakub Jerabek déménage à Washington

Jakub Jerabek n'aura fait que passer à Montréal. Le défenseur transportera ses pénates à Washington moins de 10 mois après avoir paraphé un pacte d'une saison avec le Canadien (22-29-8).

Le Tricolore a obtenu le choix de cinquième tour au repêchage de 2019 des Capitals (34-19-7) pour pallier la perte de Jerabek.

Le Tchèque a patienté jusqu'à ses 26 ans avant d'effectuer ses premiers coups de patin dans le circuit Bettman. Jamais sélectionné à l'encan amateur de la LNH, il s'est développé dans sa ville natale sous les couleurs du HC Skoda de Plzen durant huit campagnes.

Jerabek a disputé une saison dans la Ligue continentale (KHL) avec le Vityaz de Podolsk entre son départ de l'Extraliga tchèque et son arrivée en Amérique du Nord.

Ses habiletés offensives avaient tapé dans l'oeil des dirigeants du Canadien. Employé dans 25 matchs seulement, il n'a toutefois pas eu maintes occasions d'en faire l'étalage dans la métropole.

Jerabek a bouclé son séjour montréalais avec une récolte d'un but et trois mentions d'assistance, un différentiel de -1 et six minutes de pénalité.

Il deviendra joueur autonome sans compensation s'il ne s'entend pas avec sa nouvelle organisation.

