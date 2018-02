Jakub Jerabek déménage à Washington

Jakub Jerabek n'aura fait que passer à Montréal. Le défenseur transportera ses pénates à Washington moins de 10 mois après avoir paraphé un pacte d'une saison avec le Canadien (22-29-8).

Un texte de Félix St-Aubin

Le Tricolore a obtenu le choix de cinquième tour au repêchage de 2019 des Capitals (34-19-7) pour pallier la perte de Jerabek. L'échange est survenu pendant que ce dernier se retrouve au coeur d'une période d'inactivité s'élevant à huit matchs par choix de l'entraîneur-chef.

« J'aimerais remercier le Canadien de Montréal pour tout. Il m'a offert mon premier contrat dans la LNH et m'a donné l'occasion de jouer dans cette ligue. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Je suis excité de joindre [les rangs des Capitals de] Washington et j'ai hâte d'amorcer ce chapitre avec ma nouvelle équipe », a soutenu le Tchèque.

Ses habiletés offensives avaient tapé dans l'oeil des dirigeants du Bleu-blanc-rouge. Employé dans 25 rencontres seulement, il n'a toutefois pas eu maintes occasions d'en faire l'étalage dans la métropole.

Jerabek a bouclé son séjour montréalais avec une récolte d'un but et trois mentions d'assistance, un différentiel de -1 et six minutes de pénalité. Il a également été d'office dans 17 confrontations avec le club-école de l'équipe, le Rocket de Laval, où il a enregistré 1 filet ainsi que 10 aides et maintenu un rendement de +10.

« C'est un gars d'équipe, un travaillant. C'est un très, très bon joueur. Je suis certain qu'il va très bien se débrouiller à Washington. Il peut jouer à ce niveau et s'est rapidement adapté à la LNH. Cette année est très positive pour lui », a soutenu son compatriote Tomas Plekanec.

Jerabek deviendra joueur autonome sans compensation s'il ne s'entend pas avec sa nouvelle organisation.

Claude Julien a notamment expliqué la décision de l'envoyer sous d'autres cieux par la possibilité qu'il teste sa valeur sur le marché de l'autonomie.

On trouve qu'on a beaucoup de défenseurs du même genre. C'était peut-être l'occasion d'avoir quelque chose pour un gars qu'on n'était pas certain d'être capable de signer. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Jerabek a patienté jusqu'à ses 26 ans avant d'effectuer ses premiers coups de patin dans le circuit Bettman. Jamais sélectionné à l'encan amateur de la LNH, il s'est développé dans sa ville natale sous les couleurs du HC Skoda de Plzen durant huit campagnes.

L'arrière a disputé une saison dans la Ligue continentale (KHL) avec le Vityaz de Podolsk entre son départ de l'Extraliga tchèque et son arrivée en Amérique du Nord.

Jerabek avait fait écarquiller bien des yeux lors de son passage en Russie. Sa récolte de 29 passes lui avait permis de grimper au 4e échelon des défenseurs de la KHL derrière Chris Lee (48), Marc-André Gregnani (33) et Matt Gilroy (31).