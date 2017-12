Juste au moment où la formule E s’apprête à lever, Montréal en sort

Entendons-nous sur une chose : tous les grands événements sportifs et culturels dont les Montréalais sont aujourd'hui si fiers (le Festival de jazz, le Festival Juste pour rire, la Coupe Rogers et le Grand Prix de formule 1, notamment) ont connu des débuts modestes.

Ces grands événements ont souvent été déficitaires à leurs premières années d’existence et leurs promoteurs ont dû faire preuve de grande persévérance avant de pouvoir se tailler une place de choix dans le coeur du public et, par la suite, sur le marché de la commandite.

Inscrire un nouvel événement dans le calendrier sportif d’une grande ville comme Montréal n’est pas différent de lancer une entreprise dans n’importe quel autre domaine. Il faut cibler son marché, identifier la concurrence et établir un plan de démarrage à la fois solide et lucide. Généralement, un tel plan prévoit d’ailleurs des déficits lors des deux, trois ou quatre premières années d’opération.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé lundi que l’épreuve montréalaise du Championnat de formule électrique (formule E) ne sera plus présentée à Montréal. Après un seul week-end de formule E dans les rues de Montréal durant l’été 2017, la nouvelle administration montréalaise tire donc la plogue (c’est le cas de le dire) sur ce championnat en citant un déficit trop important ainsi que le manque d’intérêt des commanditaires.

Peut-être la mairesse a-t-elle raison? Aussi, la plupart des contribuables sont sans doute heureux de voir cette dépense « superflue » rayée du budget de Montréal alors que, déjà, les contribuables sont engagés à verser quelque 261 millions (partagés entre le provincial, le fédéral et Montréal) entre 2009 et 2024 pour accueillir une épreuve de F-1.

***

Politiquement, il est aussi fort tentant (et commode) de faire passer Denis Coderre pour un illuminé dans cette histoire. Mais demandons-nous un instant à quoi ressemblera la scène mondiale de la course automobile dans sept ou dix ans...

Récemment, le prestigieux constructeur Porsche a créé une énorme commotion dans le milieu de l’automobile en annonçant que des monoplaces Porsche entièrement électriques participeront au Championnat de formule E à compter de la fin de 2019.

« La formule E est une compétition en phase avec les mégatendances du monde d’aujourd’hui. Les épreuves sont disputées sur des circuits urbains. Désormais, la compétition s’invite au cœur des villes, plus près des spectateurs. Outre Porsche, Audi, BMW et Mercedes ont annoncé leur engagement et d’autres constructeurs (comme Renault et Jaguar) sont déjà à l’œuvre. Qualifier la formule E de phénomène de mode serait une erreur », a commenté Fritz Enzinger, l’un des dirigeants du programme de recherche et développement de la compagnie.

« L’électromobilité est amenée à jouer un rôle majeur dans la mobilité de demain dans les espaces urbains. La numérisation détermine notre mode de pensée. La mentalité des jeunes évolue. Quelles sont les attentes de nos clients en matière d’automobile, et de mobilité d’une manière générale ? Tous ces aspects ont motivé notre décision de nous engager en formule E », de poursuivre Enzinger.

Même son de cloche du côté de Mercedes. Le prestigieux constructeur allemand s’est d’ailleurs retiré du très populaire championnat européen DTM afin de faire le saut en formule E. Du côté de Audi (qui s’est lancée en formule E en 2016), un gestionnaire du programme de développement technique (Stefan Knirsch) justifiait cette décision comme suit : « En 2025, une Audi sur quatre sera entièrement électrique. [...] Dans cette perspective, participer à ce championnat était simplement pour nous une décision logique. »

Au Forum économique mondial de Davos en 2016, la PDG de General Motors, Mary Barra, a prédit que l’industrie automobile « changera davantage au cours des 5 à 10 prochaines années qu’au cours des 50 dernières ».

Ce qui est en train de se passer en formule E tend à donner raison à madame Barra. Ce nouveau championnat, dont Montréal se retire avec empressement, est en train de devenir « l’endroit où il faut être » pour tous les constructeurs automobiles de renom.

On compte seulement quatre motoristes impliqués en F-1 à l’heure actuelle : Mercedes, Renault, Ferrari et Honda. En formule électrique, on en retrouve plus du double.

La compétition et la valeur des marques étant ce qu’elles sont, le jour n’est peut-être pas loin où les constructeurs orienteront leurs meilleurs pilotes vers leur écurie de formule E plutôt que, par exemple, en F1. Et plus les programmes de développement électrique gagneront en importance au sein de ces grandes multinationales, moins leurs dirigeants auront envie de dépenser des centaines de millions annuellement pour faire courir des monoplaces animées de moteurs à essence (ou hybrides) aux quatre coins du monde.

***

Nous avons tous déjà entendu des histoires semblables à celle de l’ancienne chaîne de location de films Blockbuster qui, en 2000, avait refusé d’acquérir Netflix pour 50 millions. Dix ans plus tard, le monde avait changé. Blockbuster était au bord de la faillite et Netflix valait plus de 13 milliards.

Considérant les sommes considérables que les grands constructeurs investissent dans le Championnat de formule E et de l’incroyable envol que cette nouvelle discipline risque de connaître, souhaitons seulement à la mairesse Plante de se retrouver du bon côté de l’histoire dans quelques années.

Cette saison, des villes comme Hong Kong, Paris, Rome, Berlin, Zurich et New York accueilleront une épreuve de Formule E. Montréal était censée présenter l’épreuve finale du calendrier.

Il est probable qu’aucune de ces grandes cités du monde n’engendrera de profits ou de retombées positives avec leur épreuve de formule E au cours des prochaines années. Mais quand ces courses seront populaires, prestigieuses et convoitées par un public sophistiqué (ça pourrait venir plus vite qu’on le croit), ces villes auront déjà leur place dans le club.