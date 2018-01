Justin Timberlake sera en concert à Montréal au mois d'avril

Justin Timberlake repartira en tournée cette année et effectuera un arrêt au Centre Bell le 8 avril. L'annonce survient alors que le nouvel album du chanteur américain, Man of the Woods, doit sortir le mois prochain.

Cette tournée nord-américaine – qui portera le nom du nouvel opus – démarrera le 13 mars à l’Air Canada Centre de Toronto. Montréal constitue la seule autre ville canadienne où l’artiste présentera son spectacle.

La tournée Man of the Woods s’achèvera le 30 mai 2018 à Memphis, ville natale du chanteur de 36 ans. Il s’agit de la première série de spectacles de Justin Timberlake depuis The 20/20 Experience World Tour, en 2013 et 2014. Il s’était alors aussi arrêté au Centre Bell.

Un premier morceau de Man of the Woods, intitulé Filthy, a été dévoilé le 4 janvier.

L’année 2018 est particulièrement chargée pour l’ancien leader du groupe NSYNC. Celui-ci a été choisi pour assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, le 4 février, soit deux jours après la sortie de son cinquième album studio.