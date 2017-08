Kent Nagano et Marie-Josée Lord lanceront la 6e Virée classique de l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal lancera sa sixième Virée classique le 10 août prochain avec le traditionnel concert gratuit au Parc olympique. Marie-Josée Lord sera l'une des interprètes de l'opéra Porgy and Bess, dirigé par Kent Nagano.

Cette œuvre de 90 minutes de George Gershwin sera présentée en respectant l'esprit du compositeur américain et en proposant ses plus beaux extraits. Elle raconte l'histoire d'amour de Porgy, un mendiant estropié interprété par le baryton Will Liverman, et de Bess, une jeune femme sous l'emprise d'un voyou incarnée par la soprano Marie-Josée Lord.

Avec son histoire se déroulant au cours des années 30 dans une communauté noire de la Caroline du Sud, l’œuvre innove tant par son sujet que par l’habile synthèse entre musique classique, musique populaire et jazz. Cette mise en espace de Porgy and Bess par Oriol Tomas réunit également Gardy Fury (ténor), Justin Welsh (baryton) et Janai Brugger (soprano), ainsi qu’un chœur sous la direction d'Andrew Megill.

L'an dernier, 30 000 personnes s'étaient donné rendez-vous sur l'esplanade du Parc olympique pour cet événement gratuit qui réunit de plus en plus de spectateurs chaque année. Le comédien André Robitaille, porte-parole de L'OSM dans les parcs, en assurera l’animation.

La Virée classique se tiendra du 10 au 13 août sur l'esplanade de la Place des Arts et au Complexe Desjardins. Plusieurs activités gratuites et des concerts à prix abordable à la Place des Arts sont prévus à l'horaire.