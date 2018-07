L'A-40 est maintenant rouverte

Deux accidents ont causé d'importants bouchons de circulation en pleine heure de pointe matinale vendredi sur l'autoroute 40 est à la hauteur de Repentigny, ainsi qu'à Vaudreuil-Dorion, à l'ouest de l'île de Montréal.

À Repentigny, c'est un accident impliquant quatre camions lourds qui a forcé la fermeture de l'autoroute 40 est, entre le boulevard Industriel, à Repentigny, et la route 341 (Montée de l'Épiphanie), à l'Assomption, provoquant une importante congestion. L'autoroute n'a été rouverte qu'en fin d'après-midi.

Un des chauffeurs de camion a été blessé et transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie.

Un camion heurte un viaduc à Vaudreuil-Dorion

Pendant ce temps à l'autre extrémité de l'île de Montréal, à Vaudreuil-Dorion, l'autoroute 40 a été fermée jusqu'à 8 h après qu'un camion dont la benne était restée levée eut frappé un viaduc à la hauteur du chemin des Chenaux.

Les ingénieurs de Transports Québec ont dû inspecter la structure avant d'autoriser la réouverture des voies.

Le flot de circulation a été détourné sur l'autoroute 30 est et le boulevard de la Cité des jeunes où d'importants bouchons ont été rapportés.

La circulation était aussi très lourde à la jonction des autoroutes 20 et 30 vers Montréal en raison des automobilistes et camionneurs qui tentaient d'éviter les travaux sur le pont Honoré-Mercier en entrant à Montréal par le pont de l'A-30 et le pont Taschereau de l'A-20.