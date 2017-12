L’administration Plante annule la tenue de la formule E dans la métropole

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé officiellement cet après-midi que la Ville mettait définitivement fin à la tenue du Championnat de formule E à Montréal. Les factures impayées de Montréal c'est électrique et le fait que l'événement soit déficitaire ont motivé cette décision.

Un texte de Julie Marceau

En raison de factures impayées en droits afférents à la course de formule E qui s'élèvent à plus de 6 millions de dollars, en plus du déficit de plusieurs millions de dollars et de l'absence de retombées économiques significatives pour la métropole, l'administration Plante a décidé de mettre définitivement fin au contrat du Championnat de formule E.

Valérie Plante affirme avoir pris cette décision dans le meilleur intérêt des Montréalais et de la Ville de Montréal.

Il est devenu clair dès le mois de mai dernier que l’organisation se dirigeait tout droit vers un fiasco financier. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous avons très vite constaté l’énorme problème concernant la recherche de commandites et de subventions, ce dont l’administration précédente était pleinement consciente », lance la mairesse.

Le scénario qui était favorisé par l'administration Plante était de suspendre l'édition 2018 de la formule E, afin d'avoir le temps de chercher des commanditaires et de trouver des subventions. Les dirigeants de la formule électrique y ont opposé une fin de non-recevoir.

Une nouvelle course de formule électrique en 2018 à Montréal aurait coûté de 30 à 35 millions de dollars en investissements et subventions à la Ville, en plus des montants déjà investis.

De plus, selon nos informations, le principal commanditaire de l’événement, Hydro-Québec, avait décidé qu’il ne s’impliquerait plus dans l’événement, car l’aventure n’a pas donné les résultats escomptés. La société d’État, qui a octroyé 850 000 $ pour la première année, devrait étayer ses conclusions cet après-midi.

Certains éléments entourant la situation financière critique de l'organisme Montréal c'est électrique devraient aussi être rendus publics aujourd'hui.

Un événement déficitaire

L'OBNL, créé par la Ville de Montréal en octobre 2016 pour faire la promotion du Championnat de formule E et de l’électrification des transports, n'aurait pas eu autant de subventions que prévu.

L'organisme Montréal c'est électrique a été officiellement avisé de la décision de l'administration Plante et doit également réagir plus tard cet après-midi.

Selon ce qu'a appris Radio-Canada, l'événement qui a coûté 16,7 millions de dollars pour l'édition 2017 a rapporté beaucoup moins en revenus, commandites et subventions.

Plus de détails à venir