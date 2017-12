L’argent de la criminalité pour prévenir la délinquance à Montréal

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé lundi que plus de 550 000 $ provenant de l'argent saisi dans des opérations policières seront versés à 12 organismes montréalais qui travaillent à prévenir la délinquance chez les jeunes.

Un texte de Michel Marsolais

Chaque année, le gouvernement du Québec récupère entre 8 et 10 millions de dollars qui proviennent des produits de la criminalité. Cet argent est réparti entre les services policiers, l’aide aux victimes et les organismes communautaires.

Le ministère de la Sécurité publique a récemment bonifié la part versée à ces derniers de 750 000 $. À l’échelle de la province, 56 organismes se partagent 2 millions de dollars.

« La bonification du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité a permis de financer 22 projets supplémentaires », a expliqué Martin Coiteux lors de son passage à l’organisme Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI). Cet organisme recevra 77 200 $ pour embaucher deux travailleurs de rue supplémentaires.

« Les travailleurs de rue se rendent dans le milieu de vie des gens et créent des liens avec les jeunes vulnérables. Et ces liens-là permettent l’intervention. D’être présent, ça évite souvent la petite délinquance », explique la directrice générale d’AJOI, Tanya Charron.

Les travailleurs de rue seront déployés pour mieux couvrir le vaste territoire de l’Ouest-de-l’Île, où les personnes vulnérables sont beaucoup moins visibles qu’au centre-ville.

« Le travail de rue est complètement différent dans l’Ouest-de-l’Île parce que les problématiques sont cachées. On ne voit pas de prostitution de rue, beaucoup de jeunes sans domicile font du "couch surfing". On parle du tiers du territoire de l’île de Montréal et les problèmes ne sont pas concentrés comme au centre-ville. Cela prend au moins six mois à un travailleur de rue pour connaître son quartier et entrer en relation avec des jeunes vulnérables », affirme Tanya Charron.

Parfois, on rencontre des jeunes, ça fait trois mois qu’on les connaît et on se rend compte que ça fait deux mois qu’ils habitent dans leur voiture. Tanya Charron, directrice générale d'AJOI

Depuis sa création, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île a réalisé plus de 8000 interventions pour prévenir la criminalité auprès des jeunes.