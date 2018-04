L'argent pour Meaghan Benfeito et Philippe Gagné en plongeon aux Commonwealth

En plongeon, à la tour de 10 m, la Canadienne Meaghan Benfeito est passée à un cheveu de demeurer championne des Jeux du Commonwealth. L'Australienne Melissa Wu l'a devancée de moins d'un point, jeudi, à Gold Coast, pour lui ravir la médaille d'or.

Wu a récolté 360,40 points, contre 359,75 pour Benfeito, qui a manqué de constance au fil de la compétition.

Les deuxième et quatrième plongeons de la Québécoise lui ont valu des notes au-dessus de 80 points. Mais elle a nettement moins bien fait dans ses trois autres dont le dernier, qui a fait afficher 67,20 points au tableau.

L'expression dans le visage de Benfeito à l'entrée à l'eau de Wu pour son dernier plongeon trahissait sa déception. Elle se doutait bien que l'Australienne en avait fait assez pour prendre la tête, et ses 76,80 points ont, en effet, été suffisants.

L'Anglaise Lois Toulson (344,20 points) a complété le podium.

La partenaire médaillée d'argent de Benfeito au 10 m synchro, Caeli McKay, a pris le 6e rang malgré deux plongeons moyens en début de compétition. L'autre Canadienne en lice, Celina Toth, a terminé 9e avec 300,85 points.

Une expérience enrichissante pour Gagné

Philippe Gagné a de son côté remporté l'argent au 3 m, compétition au cours de laquelle il a connu une progression constante.

Bon 1er des préliminaires avec une récolte de 448,40 points, Gagné s’est retrouvé 6e après ses deux premiers plongeons de la finale. Un troisième fort bien exécuté, son double saut périlleux et demi avant avec deux vrilles en position carpée, l’a fait grimper en 4e place.

Un triple saut périlleux et demi retourné avec une demi-vrille en position groupée l’a encore fait gagner deux rangs. Il n’a plus quitté la 2e position, et son cinquième plongeon, un triple saut périlleux et demi renversé avec une demi-vrille en position groupée, a été son meilleur de la compétition.

Gagné a finalement récolté 452,70 points, à 66,70 longueurs du vainqueur, l’Anglais Jack Laugher. L’Australien James Connor (438,50 points) a complété le podium.

L’autre Canadien en lice, François Imbeau-Dulac, a connu une compétition difficile. Un seul de ses plongeons lui a valu une note de plus de 67 points des juges, et il a terminé au 7e rang avec 401,55 points.