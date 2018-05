L'ex-entraîneur de gymnastique Michel Arsenault absent à sa comparution

L'ancien entraîneur de gymnastique Michel Arsenault était représenté par son avocate à l'occasion d'une première comparution jeudi matin, au Palais de justice de Montréal.

Arsenault, 56 ans, a été arrêté mercredi dernier à son domicile d’Edmonton. Il fait face à sept chefs d'accusation pour agressions sexuelles et voies de fait pour des gestes commis à l'endroit de six victimes à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Par l’entremise de sa procureure, la Couronne a obtenu qu’une nouvelle condition soit imposée à Michel Arsenault. L’ancien entraîneur n’a pas le droit d’effectuer de travail rémunéré ou bénévole qui le place en position d'autorité avec des mineurs.

Il s'était déjà engagé à ne pas communiquer avec les victimes alléguées.

