L'identifiant médical : plus qu'un bijou, une sécurité

Nous entamons le Mois de la sensibilisation à l'asthme et aux allergies, et nous saisissons la balle au bond pour vous parler de l'importance des bracelets médicaux. Bien plus que des bijoux, ils peuvent sauver des vies lors de réactions anaphylactiques.

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire de Maman pour la vie.

Pour la province de Québec seulement, on estime à 140 000 le nombre de personnes (tous âges confondus) à risque d’anaphylaxie causée par des aliments, des médicaments ou des piqûres d’insectes. Bien que la progression des symptômes peut varier d’une fois à l’autre, on remarque qu’elle survient généralement dans les deux heures qui suivent l’exposition à l’allergène.Des signes et des symptômes variésDifficultés respiratoires, sensation d’étouffement, difficulté à avaler, peau bleutée, toux persistante, pouls rapide, étourdissements, nausée, crampes abdominales, enflure, anxiété, maux de tête, etc. : la liste des signes et des symptômes associés aux réactions anaphylactiques est longue.La sévérité et l’évolution d’une réaction allergique peuvent être foudroyantes et, dans certains cas, entraîner la mort. Pour éviter de mourir, la personne allergique doit être rapidement prise en charge par des professionnels de la santé et recevoir, sans tarder, une injection d’épinéphrine.Identifier rapidement le type d’allergieLors d’un choc anaphylactique et, plus précisément, lors d’une perte de conscience, il est primordial que les premiers répondants puissent savoir qu’ils sont face à une personne gravement allergique afin de poser les bons gestes. L’unique moyen de le savoir : le bracelet médical.MedicAlertIl existe plusieurs types d’identifiants médicaux, mais au Canada, seuls les bracelets MedicAlert sont associés à un dossier de santé électronique et offrent des produits personnalisés. Interactions, allergies, antécédents, liste de contacts en cas d’urgence, etc. : toutes ces informations sont rapidement accessibles pour faciliter le traitement d’une personne en détresse. On parle donc, ici, d’une solution simple et efficace qui peut carrément sauver la vie d’une personne.Des bracelets pour tous les goûtsOutre MedicAlert, il existe une foule de compagnies qui offrent des bracelets ou des colliers médicaux de tous les styles. Certains sont même conçus exclusivement pour les enfants.Cependant, bien qu’on y trouve une des informations basiques relatives à la santé, ils ne sont liés à aucun dossier ou système informatique. On pense, entre autres, à Universal MedicalID et MY POM. On trouve également une flopée d’artisans qui vendent leurs produits sur Etsy.Une solution pour les enfantsPour les enfants, une petite entreprise de Saint-Calixte, SECallergies, offre une gamme de produits vraiment chouettes. Ils proposent des bracelets de polychlorure de vinyle (PVC), donc sans latex ni métaux irritants, pour les enfants de 6 mois à 10 ans. Des couleurs vivantes, des dessins rigolos et des indications claires, voilà ce qui les décrit parfaitement.SECallergies propose également une sélection de tatouages temporaires à l’effigie des allergies les plus courantes. C’est une option intéressante pour les journées chaudes et les camps de jour.Au-delà des bracelets médicaux, la prévention reste toujours le meilleur allié des personnes allergiques. Savoir comment utiliser son propre auto-injecteur, pouvoir reconnaître les signes et symptômes précurseurs d’une réaction allergique, informer l’entourage de sa condition et ne pas s’isoler si un malaise survient, voilà les conseils de base.Le saviez-vous?Grâce à Allergies alimentaires Canada, vous pouvez obtenir des mises à jour et des conseils liés aux allergies dont vous souffrez. Il suffit de vous abonner aux alertes électroniques. Pour ce faire, cliquez ici.Sources : MedicAlert, ministère de la Santé et des Services sociaux, Allergies alimentaires Canada.En savoir plus :Prévenir, traiter et soulager les allergies saisonnièresAttention aux allergies solaires25 conseils pour éloigner les allergènes