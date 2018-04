L'immersion de David Urquhart au hockey serbe

David Urquhart a délaissé pour quelques semaines le confort de l'Université McGill, son alma mater, afin de diriger la formation nationale serbe qui participera à cinq confrontations du groupe A de la Division II du Championnat du monde de hockey sur glace.

Un texte de Félix St-Aubin

Celui qui agit à titre d'entraîneur adjoint des Redmen depuis 2014 et qui a récemment remporté sa troisième coupe Queen's, sa première en tant qu'instructeur, a mis le cap sur Belgrade au début du présent mois pour s'accoutumer à son nouvel environnement et aux joueurs qu'il a sous la main.

Le Montréalais Neil Blunden l'accompagnera derrière le banc serbe.

La connexion liant l'institution anglophone et le pays se trouvant sur le Vieux Continent a été établie en 2008.

Lorsque je jouais pour McGill, nous avons eu un voyage en Europe. Nous avons joué ici à Belgrade parce que mon coéquipier Marko Kovacevic est d'origine serbe. Il était un très bon joueur pour l'équipe nationale pendant plusieurs années. Maintenant, il travaille au sein de la Fédération serbe de hockey. Il m'a parlé de cette occasion. David Urquhart, entraîneur-chef de la formation nationale serbe

« C'était une surprise [...]. Après la saison, normalement c'est le moment où je travaille pour le recrutement. Quand j'ai reçu l'appel pour cette possibilité, j'étais prêt et j'en suis très heureux », a-t-il poursuivi.

La Serbie prendra part à un tournoi à la ronde en compagnie de cinq autres nations, soit l'Australie, la Belgique, la Chine, l'Islande et les Pays-Bas, l'équipe hôtesse. À l'issue des cinq matchs, la formation qui trônera en tête du classement accédera au groupe B de la Division I.

À titre indicatif, le sextuple qui bataillera à Tilbourg du 23 au 29 avril doit obtenir trois promotions avant de se retrouver aux côtés des ténors dans le mondial qui regroupe notamment le Canada, la Russie et la Suède.

L'équipe serbe a subi une rétrogradation en 2010 et n'a plus quitté le groupe A de la Division II par la suite. Elle a terminé la compétition de 2017 au 3e échelon, un rang supérieur à sa performance précédente.

De nouvelles cordes à son arc

Urquhart cherche toujours à ajouter des outils à son coffre personnel. Cette expérience en tant qu'entraîneur-chef n'est que la pointe de l'iceberg. Le Franco-Ontarien de 33 ans, né à Thorold, est actuellement à la réalisation d'une maîtrise en psychologie sportive.

Il considère que l'occasion est rêvée d'appliquer les notions apprises durant ses carrières de joueur et d'instructeur, lui qui a entre autres défendu les couleurs des Bulldogs de Hamilton et du Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine (LAH).

Nul ne sera surpris d'apprendre que le niveau de jeu en Serbie et au Canada est à des années lumières. Des sports tels que le basketball, le handball, le soccer, le volleyball et le tennis sont davantage ancrés dans les moeurs du pays européen.

Ce n'est pas comme au Canada. Mais les joueurs ont une très bonne éthique de travail. Il y a 10 ans, quand nous avons joué contre une équipe formée de joueurs étoiles serbes, la formation de McGill était meilleure. Je pense que le niveau est un peu plus bas que celui des meilleures universités canadiennes. David Urquhart, entraîneur-chef de la formation nationale serbe

« Je suis arrivé ici il y a une dizaine de jours. Chaque jour, l'équipe s'est améliorée un petit peu. Par exemple, nous avons disputé deux matchs contre la Croatie. C'est une équipe du groupe B de la Division I, donc plus haut que nous. Et nous avons gagné un duel et perdu l'autre. »

Dès qu'Urquhart a mis le pied dans la capitale serbe, il a instauré un concept qui se décline en trois volets. « Le premier point est d'avoir une forte éthique de travail parce que c'est nécessaire pour s'améliorer chaque jour, ce qui est d'ailleurs notre deuxième point. Le troisième est tout simplement de s'amuser dans le tournoi. »

Le système de jeu préconisé en Serbie est un amalgame des concepts utilisés dans les arénas canadiens et russes. Nombre d'instructeurs proviennent des pays figurant aux deux premiers échelons du classement de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Urquhart considère que la manière dont le hockey est pratiqué en sol unifolié est un atout pour les rencontres du groupe A de la Division II du Championnat mondial.

Des conseils de Babcock

S'il existe une connexion entre les Redmen et la Serbie, on peut en dire autant d'Urquhart et de Mike Babcock. Les deux hommes ont décroché leur diplôme universitaire à McGill, ont endossé le légendaire gilet rouge et blanc et occupent un emploi quasi identique.

Urquhart et Babcock partagent également le 8e rang des défenseurs les plus prolifiques de la riche histoire des Redmen grâce à une récolte de 107 points répertoriés sur 4 saisons.

Mike Babcock est un grand mentor pour moi. Tous les ans, il discute avec les entraîneurs des équipes masculine et féminine à McGill. Le simple fait de parler avec Mike me permet d'apprendre beaucoup de choses chaque fois. Il est comme un dictionnaire de hockey. David Urquhart, entraîneur-chef de la formation nationale serbe

« Avec les Redmen, nous avons joué le match de la Coupe Queen's à l'Université Brock [au mois de mars]. Les membres de l'équipe ont pu parler avec Mike Babcock à Toronto et nous avons assisté à un entraînement des Maple Leafs. »

« Il nous a donné beaucoup d'informations en préparation pour le tournoi national. J'utilise ses informations en Serbie aussi parce qu'un tournoi national est semblable à une compétition internationale, a enchaîné Urquhart. Il a beaucoup d'expérience dans des tournois comme ceux-là. »