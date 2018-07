L'Impact a les yeux rivés vers la coupe des Voyageurs

Finie, la folie de la Coupe du monde. Les entraîneurs de l'Impact de Montréal ont retrouvé leurs joueurs, mardi, avec une autre coupe dans leur mire : celle des Voyageurs, remise au vainqueur du Championnat canadien.

Un texte d’Olivier Tremblay

Heureux comme un roi après la deuxième couronne mondiale de son pays (voir encadré), le pilote Rémi Garde aborde en plus ce duel des demi-finales avec les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir au stade Saputo, après une séquence de cinq victoires en six rencontres de MLS.

Mais la coupe, c’est la coupe. Les règlements, d’abord, apportent à la compétition une saveur particulière. Chaque formation partante doit contenir au moins trois joueurs canadiens. Et avec un billet pour la Ligue des champions de la CONCACAF en jeu, les supporteurs de l’Impact, qui se sont maintes fois passionnés pour ce tournoi, n’accepteront rien d’autre que le meilleur des parcours.

« C’est une compétition importante, a reconnu Garde avant l’entraînement de mardi. Nous ne sommes pas les seuls à nous engager dedans avec l’envie de la gagner. On y va pour la gagner. C’est un match qui s’inscrit au cœur d’une série intense. »

Cette rencontre, en effet, sera la 4e de 7 en 22 jours pour le Bleu-blanc-noir. En cas de qualification pour la finale, l’équipe disputera 12 matchs en 43 jours. Et pour ajouter un peu de piment à tout ça, l’Impact se rend à Portland, samedi, pour un match de MLS contre les Timbers, toujours invaincus cette saison chez eux.

Au moins, les Montréalais n’auront pas à subir un trop long déplacement vers la deuxième manche de leur demi-finale contre les Vancouvérois, qui aura lieu au stade BC Place, mercredi prochain. Mais avec autant de soccer à jouer, tout le monde devra mettre la main à la pâte. L’Impact ne pourra pas voyager léger.

« C’est toujours difficile d’aller sur la route, mais ça donne une idée d’où le groupe se situe, a souligné le défenseur Daniel Lovitz. Nous voyageons assez d’avance pour que ça ne nous nuise pas trop sur le plan physique. Sur le plan mental, le moment est bien choisi de nous mettre à l’épreuve. »

Ce mois-ci, les gars devront jouer dans des conditions difficiles, et ce sera une belle expérience. Par-dessus tout, le groupe en entier aura l’occasion de jouer et de trouver une certaine chimie. Daniel Lovitz, défenseur de l'Impact de Montréal

Les joueurs et l’entraîneur Garde ne donnent toutefois pas l’impression que l’objectif est simplement de contenter tout le monde et d’expérimenter. Ils n’évacuent pas de la discussion la recherche de bons résultats.

L’Impact aborde d’ailleurs cette demi-finale dans de bien meilleures dispositions que les Whitecaps, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Pour Samuel Piette, qui participera pour la première fois au Championnat canadien, il y a un coup à jouer, compte tenu de la brièveté de la compétition.

« On veut rapporter la coupe à Montréal, a reconnu Piette. Ce n’est pas un tournoi où on a 100 matchs à jouer pour gagner. On sait que, si on met des efforts dès maintenant, on a quatre matchs à gagner pour rapporter la coupe ici. »

Qui pour garder le filet?

Piette, à titre de Canadien, fait sans doute partie des options sérieuses de Garde en vue de ce match, même s’il a joué toutes les rencontres cette saison. Les Raheem Edwards, Michael Petrasso, Shamit Shome et Anthony Jackson-Hamel sont d’autres membres de la première équipe vers lesquels l’entraîneur pourrait se tourner.

Le poste de gardien de but, par contre, pourrait être une autre occasion d’inclure du contenu canadien à la formation. Si Evan Bush connaît une belle saison, la tradition veut qu’un réserviste prenne la place du titulaire en Championnat canadien. C’est une habitude qu’avait déjà Rémi Garde à Lyon, dans des matchs de coupe.

La réflexion du patron n’est pas terminée. Le Franco-Sénégalais Clément Diop en fait partie. Mais James Pantemis, de Kirkland, serait un candidat de choix, lui qui a frôlé les demi-finales du prestigieux tournoi de Toulon, le mois dernier, avec la jeune équipe nationale canadienne.

« Comme bien d’autres joueurs, il a gagné en puissance physiquement, je trouve, a remarqué Garde. Il a gagné en confiance avec l’équipe nationale. Il franchit des paliers, et c’est un garçon en lequel on a des espoirs de le voir continuer de grandir.

« C’est vrai que, comme pour les autres jeunes joueurs, l’entraînement est une chose, et c’est très important, a-t-il poursuivi. Mais le fait qu’ils ne disputent pas une compétition régulière n’aide pas forcément à leur développement. »

Sans FC Montréal, le Championnat canadien serait une belle planche de salut.