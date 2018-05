L'Impact blanchi par l'Union et hué par ses partisans

L'Union de Philadelphie, qui n'avait marqué que six buts cette saison dans la MLS et aucun à l'étranger, a profité des largesses défensives de l'Impact de Montréal pour s'imposer 2-0 samedi, au stade Saputo.

Le onze montréalais (3-8-0) jouait un troisième match en huit jours, mais c'est plutôt l'Impact timide de mercredi à Chicago (0-1), que celui triomphant de samedi dernier contre la Nouvelle-Angleterre (4-2), qui s'est présenté sur le terrain.

« On est dans une période difficile, il faut relever la tête, regarder vers l’avant et se remettre en question individuellement. On n’a pas fait un bon match et la remise en question est impérative parce qu’on a à nouveau un match à la maison dans 10 jours », a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, après la défaite.

On n'a pas mis nos couilles sur le terrain ce soir. C'est pour ca qu'on a perdu. On doit se regarder dans le miroir et on doit s'ajuster. On ne peut pas enchaîner les défaites comme ça. L'attaquant Anthony Jackson-Hamel

Le premier but de l'Union (3-5-2) est survenu à la fin de la première demie quand Cory Burke (43e), à son premier départ en MLS, a concrétisé le cinquième tir cadré de Philadelphie. L'Impact n'en avait réussi qu'un seul.

Burke s'est toutefois vu montrer la porte de sortie par l'arbitre à la 58e minute quand il a sévèrement fauché le milieu montréalais Samuel Piette.

Mais l'Impact n'a joué que neuf minutes avec un joueur de plus, sans menacer sérieusement le filet défendu par Andre Blake. À la 67e minute, Daniel Lovitz a commis une faute sur Fabrice-Jean Picault qui s'apprêtait à se diriger seul vers Evan Bush. Après révision de l'arbitre vidéo, Lovitz a été expulsé et la rencontre s'est terminée à 10 contre 10.

Rémi Garde a fait entrer les attaquants Matteo Mancosu (81e) et Dominic Oduro (83e) dans les dernières 10 minutes du match afin d'augmenter la pression offensive sur le filet de l'Union.

Haris Medunjanin a toutefois marqué le but d'assurance pour Philadelphie après un contrôle raté du défenseur Jukka Raitala à la 88e minute.

Les huées et les sifflets des 17 140 spectateurs se sont alors fait entendre dans un stade Saputo morose alors que l'Impact se dirigeait vers sa 8e défaite en 11 matchs cette saison.

« La réaction est normale, a dit Rémi Garde. En tout respect pour Philadelphie, c’était un match à notre portée. On n’a pas su le remporter. Forcément, les fans sont très déçus. »

Des débuts échevelés

Les premières minutes du duel entre l'Union et l'Impact laissaient présager un match à bien plus haut pointage.

Les visiteurs se sont offert cinq occasions intéressantes dans le premier quart d'heure, tandis que l'Impact a cogné à la porte à trois reprises sans toutefois enregistrer de tirs sur Blake.

« On a fait un début de match très pauvre au niveau technique. On les a mis en confiance alors qu’on aurait dû prendre les choses en main. On a couru après ce mauvais début de match tout au long de la partie », a analysé Garde.