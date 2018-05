L'Impact en quête de solutions

Rien ne va plus pour l'Impact de Montréal. Le président Joey Saputo a d'ailleurs dû sortir publiquement deux fois en neuf jours et a promis d'apporter des changements. Marie-José Turcotte a rencontré le défenseur Samuel Piette pour lui parler de la situation dans laquelle se trouve son équipe.

« On est un groupe très uni, mais je pense que sur le terrain des fois ça ne se sent pas, a dit Piette. Il faut prendre plus de leadership, être plus créatifs et essayer des choses qui pourraient nous amener plusieurs chances. »