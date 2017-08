L'Impact envoie Mallace aux Sounders

Calum Mallace a disputé son dernier match dans l'uniforme du Bleu-blanc-noir. L'Impact de Montréal (7-8-6) a cédé le milieu de terrain aux Sounders de Seattle, jeudi, contre un choix de quatrième tour au repêchage 2019 de la MLS.

Mallace a été utilisé sporadiquement cette saison comme en font foi les sept rencontres disputées, dont quatre comme titulaire.

Le joueur écossais a ainsi quitté le onze montréalais cinq ans après avoir été la 20e sélection en 2012. L'athlète de 27 ans a enfilé l'uniforme de l'Impact à 80 occasions, principalement lors des campagnes 2014, 2015 et 2016. Il a réussi un but et six passes décisives en MLS.

Mallace s'était fait connaître en décochant une passe parfaite de 50 verges en direction de Cameron Porter dans les dernières secondes d'un match des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2015. Le but avait procuré une victoire inattendue à l'Impact contre le club mexicain Pachuca devant 38 000 spectateurs au stade olympique.

« Nous aimerions remercier Calum pour ses services autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Il a fait partie de notre club depuis notre première saison en MLS et il a toujours représenté le club de façon professionnelle et appropriée, a mentionné le directeur technique de l'Impact Adam Braz. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le futur. »

L'Impact jouera trois matchs en huit jours à compter de samedi. Il se rendra d'abord à Philadelphie pour affronter l'Union (8-10-5), puis accueillera le Fire de Chicago (12-5-5) et le Real Salt Lake (7-12-5) les 16 et 19 août au stade Saputo.

Les troupiers de Mauro Biello ont signé 1 gain en 11 rencontres sur les terrains adverses cette saison. Seulement trois équipes, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (7-10-5), le Minnesota United FC (6-13-4) et les Rapids du Colorado (6-12-3), affichent moins de victoire que le onze montréalais à ce chapitre.

Malgré tout, cinq maigres points séparent l'Impact du 6e échelon dans l'Assocation de l'Est, dernier rang donnant accès aux éliminatoires, détenu par le Crew de Columbus (10-12-2). Les représentants de l'Ohio ont également trois duels de plus que le Bleu-blanc-noir au compteur.