L'Impact ne peut pas laisser de points au Fire

Après deux victoires consécutives, l'Impact de Montréal espère enfin avoir trouvé son rythme de croisière. La formation montréalaise se prépare pour une séquence cruciale de quatre matchs à domicile.

Le Fire de Chicago (12-6-5) sera le prochain sérieux adversaire du Bleu-blanc-noir. L’équipe de Veljko Paunovic se situe au 3e rang de l’Association de l’Est.

Ce sera un match difficile pour les hommes de Mauro Biello. Ils savent qu’ils ne doivent pas se contenter de leur victoire de 3-0 contre l’Union, samedi, à Philadelphie.

Je pense que l'équipe a compris que nous ne pouvons plus perdre de points. Quand vous savez que vous devez gagner parce qu'un rival a remporté un match et que ça vous éloigne des séries, il n'y a plus d'autres possibilités que la victoire.

Blerim Dzemaili