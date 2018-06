L’ouverture du Café de la Maison Ronde, un rassemblement qui reflète la diversité

Le Café de la Maison Ronde, un programme de réinsertion sociale du Groupe l'Itinéraire a inauguré officiellement sa nouvelle saison par un rassemblement de Montréalais de toute origine.

Un texte de Sophie-Claude Miller

Sous un soleil radieux la nouvelle ambassadrice du Café Natasha Kanapé-Fontaine avait invité la chanteuse métisse Moe Clark et Eadsé, une Wendate, à offrir un mini-spectacle.

Le Café de la Maison Ronde offre un menu avec plusieurs mets composés de pain bannique. Le fameux pain sans levain traditionnel des autochtones.

Le programme de réinsertion sociale compte 4 employés autochtones à temps plein, dont une chargée de projets permanente.

« Notre rôle à nous c’est le renforcement, donc il faut réellement trouver des outils nécessaires pour parler et échanger avec les personnes en réinsertion sociale. C’est un succès pour tous, les participants en sortent grandis, avec de meilleurs outils, heureux et fiers d’avoir passé au travers de cette expérience, » affirme le directeur général du Groupe l’Itinéraire Luc Desjardins.

Craig Commanda, anichinabé de Maniwaki, est un adepte du Café de la Maison Ronde depuis déjà 3 ans. Il apprécie pouvoir se rassasier de pain bannique à Montréal lorsque bon lui semble.

« C’est vraiment bon cette gastronomie et c’est plus santé que la bannique frite que nous mangeons dans ma communauté, mais ça m’a rattaché à mes racines en ville. C’est à voir et à vivre parce que ça vaut la peine d’aider son prochain, » confie Gabrielle Vachon-Laurent, Innue de Pessamit.

Les 80 billets mis en vente pour le repas d’ouverture avaient tous trouvé preneur quelques jours plus tôt. Chaque billet de repas vendus donne accès à 80 autres repas gratuits pour des personnes dans le besoin. Ce qui est un concept familier du Groupe l’Itinéraire dont plusieurs personnes en situation d’itinérance bénéficient.

Ça [le pain bannique] attire les curieux, c’est bien et ça attire les questions. Les gens s’informent, ça permet de partager la culture autochtone avec des gens qui ne sont pas initiés d’avance et qui ne s’y connaissent pas. Luc Desjardins, Directeur général du groupe l’Itinéraire

Le Café de la Maison Ronde, situé au 2330 Rue Sainte-Catherine ouest, est ouvert jusqu’au 19 octobre 2018.