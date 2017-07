L’urgence de gagner se fait sentir chez l’Impact de Montréal

Avec 17 matchs à jouer, dont 10 au stade Saputo, les hommes de Mauro Biello ont un objectif bien précis : s'imposer à domicile.

Un texte de Justine Roberge

Après deux semaines de pause (et un match amical), le onze montréalais est prêt à revenir en force et veut aller chercher les six points possibles contre Philadelphie et Dallas, mercredi et samedi.

« Avec nos supporteurs derrière nous au stade Saputo, on est confiants qu’on peut avoir de bons résultats », croit l’entraîneur-adjoint de l’équipe Jason Di Tullio.

Le Bleu-blanc-noir se trouve présentement au 9e rang de la l'Association de l'Est, à 7 points d’une place en séries. L'équipe est toutefois avantagée de n'avoir disputé que 17 rencontres et d'avoir au moins un match en main sur ses adversaires.

La priorité de l’Impact est d’être dominant à domicile, tout en allant chercher des points sur la route. Jason Di Tullio, entraîneur-adjoint de l'Impact

La formation montréalaise est consciente qu’elle a encore beaucoup de travail à faire pour aller chercher davantage de victoires.

« On doit absolument gagner nos matchs à la maison », soutient le jeune défenseur Kyle Fisher.

Son coéquipier Wandrille Lefèvre est clair : « Il y a un sentiment d’urgence.

« On n’est pas là où on avait établi d’être au début de la saison, affirme le joueur de 27 ans. Ce qu’on sait, c’est que c’est à la fin de la saison que ça compte. On a encore largement notre destin entre nos mains. »

La défense sera définitivement un des aspects à améliorer. Cette saison, l’Impact a accordé le quatrième plus grand nombre de buts avec un total de 29.

Quand on regarde le nombre de buts qu’on marque, c’est bien. Mais le nombre de buts qu’on encaisse est trop élevé. Wandrille Lefèvre, défenseur

La condition de Piatti s’améliore

Le rétablissement d’Ignacio Piatti progresse bien, confirme Di Tullio. Le milieu de terrain s’est blessé à une cuisse lors du match du 27 juin à Toronto.

À l’entraînement de dimanche, il n’avait pas réintégré le groupe et s’échauffait seul avec un physiothérapeute.

« On veut faire attention, explique l’entraîneur-adjoint. On n’est pas en panique, mais personne ne peut remplacer Nacho. »

On ne sait toujours pas s’il sera présent pour le match de mercredi contre l’Union de Philadelphie au stade Saputo.