La circulation toujours au ralenti sur l'A-25 et l'A-40

Un accrochage entre deux poids lourds dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud a provoqué un bouchon de plusieurs kilomètres de long sur l'autoroute 25 sud et l'autoroute 40. La circulation demeure lourde dans le secteur Anjou et dans l'est de Montréal malgré la réouverture de toutes les voies dans le tunnel.

La collision s'est produite à l'entrée du tunnel en direction sud, forçant un temps la fermeture de la voie de droite et de celle du centre, qui ont depuis été rouvertes.

Selon Martin Girard, de Transport Québec, l'indicent a provoqué un bouchon de plus de 8 kilomètres de long sur l'autoroute 25 sud qui a débordé sur les autres voies d'accès, dont la 40 ouest, en provenance de Repentigny, et la Métropolitaine est.

Sur l'autoroute 25 sud, la circulation refoulait jusqu'à Laval.

Bien que la situation se soit améliorée sur l'autoroute 25 sud à l'approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la circulation demeure lourde entre Henri-Bourassa et l'échangeur Anjou ainsi que sur l'autoroute 40 ouest en provenance de Repentigny.