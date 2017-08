La concrétisation d’un rêve pour le Québécois Jesen Therrien

« J'ai appelé ma mère. Elle était tellement heureuse. C'est un objectif pour lequel elle a tellement fait de sacrifices. Elle a toujours été là pour moi. Elle n'a jamais raté une partie quand j'étais plus jeune, même un entraînement. J'ai dit " wow maman, on l'a fait ensemble ". »

Un texte de Christine RogerJeudi dernier, le match des IronPigs de Lehigh Valley venait tout juste de prendre de fin lorsque Jesen Therrien a été emmené dans le bureau du gérant de l’équipe.

On lui a alors annoncé qu’il obtenait une promotion dans les ligues majeures et qu’il irait rejoindre les Phillies à Philadelphie dès le lendemain. C’était un rêve devenu réalité pour le natif de Montréal-Nord.

« J’avais les larmes aux yeux, confie le jeune homme de 24 ans. Je ne savais pas quoi dire. Il y avait aucun mot qui sortait de ma bouche à part " merci, merci pour tout " ». Je n’étais pas en état de choc, mais j’étais tellement heureux. C’est quelque chose que j’avais attendu pendant tellement longtemps et pour lequel j’ai travaillé tellement fort. »

Repêché au 17e tour par les Phillies en 2011, le Québécois a connu une progression fulgurante, particulière au courant de la dernière année. Il y a quelques années, il a commencé à s’entraîner avec Éric Gagné et rapidement, les résultats ont été probants.

Le droitier de 1,88 m (6 pi 2 po) a disputé 18 matchs pour les IronPigs dans le AAA et a maintenu une moyenne de point mérité de 1,57. En 28 manches et deux tiers, les frappeurs qu'il a affrontés ont présenté une moyenne de ,227. Il a également réussi 26 retraits au bâton.

Il avait entamé la saison avec les Fightin Phils de Reading, dans l'Eastern League (AA), où il a enregistré sept sauvetages en huit tentatives. Il est rapidement devenu l’un des plus beaux espoirs de l’organisation.

« Je sais qu’il se passait pas mal de choses autour de l’équipe. Il y a beaucoup de monde qui en parlait. Je restais quand même très concentré; comment je lançais, un lancer à la fois, comment moi je peux devenir meilleur en tant que lanceur. Je laissais le reste entre les mains des Phillies », affirme-t-il.

Samedi, Therrien a très bien fait lors de son baptême dans les majeures en n’accordant aucun point et en retirant un frappeur sur trois prises en une manche de travail. Sa famille avait fait le voyage à Philadelphie afin d’être là pour les débuts du lanceur dans l’uniforme des Phillies.

« Quand l’entraîneur m’a appelé dans l’enclos des releveurs, c’était comme " let’s go, c’est à mon tour de montrer ce que je suis capable de faire ". J’étais juste heureux. Et même en courant vers le monticule pendant la partie. C’est ça que je veux faire depuis que je suis jeune alors ce n’est pas un moment stressant, c’est un moment heureux », affirme Therrien.

Le Québécois a cependant été rattrapé par la réalité à sa deuxième sortie dans les majeures, lundi. Arrivé dans le match avec une avance de 6-1 en septième manche, Therrien a accordé un circuit de deux points, un double et un but sur balles.

« Il faut minimiser les erreurs en tant que lanceur. Il faut que je sois capable d’exécuter un lancer à la fois, de lancer où je veux dans la zone parce que les frappeurs dans les majeures ont plus d’expérience, ils sont capables de s’ajuster plus rapidement », explique-t-il.

« J’ai raté des lancers. J’ai raté un lancer à zéro balle et deux prises et ça m’a fait mal. Le frappeur a réussi un coup de circuit sur ma glissante. Pour la prochaine fois, je dois arriver plus agressif et de ne pas permettre au premier frappeur de se rendre sur les buts », ajoute-t-il.

L’occasion est belle pour Jesen Therrien alors que les Phillies de Philadelphie présentent la pire fiche du baseball majeur avec 39 victoires et 64 défaites.

« Pour moi, l’important est d’avoir l’opportunité de lancer le plus souvent possible. Il faut que je prenne le plus d’expérience possible, surtout qu’il reste deux mois à la saison. C’est vraiment d’aller sur le monticule, de donner mon 100% et de rester le type de lanceur que je suis », indique-t-il.