La consultation sur la Cité de la logistique sera élargie

L'administration Plante-Dorais compte modifier le mandat de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin qu'il se penche non pas sur le seul projet de Cité de la logistique, mais sur toute la planification urbaine du secteur Assomption Sud, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Un texte de Benoît Chapdelaine

L'administration Coderre avait demandé l'été dernier à l'OCPM de se pencher sur le projet voisin du port de Montréal et de l'autoroute 25, mais la nouvelle administration veut tenir compte davantage des désirs de la population.

« On veut vraiment une consultation indépendante par l'OCPM sur quelque chose de plus large que la Cité de la logistique. Pour nous, la Cité de la logistique comme elle a été définie n'existe plus », affirme Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère municipale du secteur et responsable de la transparence et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les élus de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se sont engagés jeudi à réaliser une douzaine de projets en 2018. L'un d'entre eux prévoit de consulter les citoyens sur la planification urbaine du secteur Assomption Sud, là où était prévue la Cité de la logistique.

Un projet controversé

L'administration Coderre, l'ex-maire de l'arrondissement Réal Ménard, l'Administration portuaire de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain étaient convaincus du bien-fondé d'un parc industriel spécialisé en transport dans ce secteur actuellement sous-exploité.

Or, des milliers de personnes ont signé une pétition l'an dernier pour réclamer une consultation publique. Plusieurs craignaient d'être expropriés. Projet Montréal leur a tendu l'oreille.

« On s'est toujours engagés à ce qu'il n'y ait pas d'expropriation résidentielle dans ce secteur-là. On maintient cet engagement, précise Mme Lavigne-Lalonde, qui siégeait dans l'opposition jusqu'en novembre. Il y a des quartiers, il y a des gens qui habitent dans ce secteur-là. Donc nous ce qu'on souhaite, c'est une vision de développement économique. On veut la planifier avec les gens, avoir par exemple une plus grande densité d'emplois pour éviter d'avoir des activités qui ont des nuisances, choisir un créneau, avoir le contrôle sur le développement de ce secteur-là plutôt que de laisser simplement les entreprises venir décider ce qu'elles vont faire sur le territoire. »

La Ville de Montréal dévoilera dans les prochaines semaines le mandat précis qui sera confié à l'OCPM.

La seule conseillère municipale de l'opposition dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Karine Boivin-Roy, du parti Ensemble Montréal, se réjouit de l'intention de la nouvelle administration de toujours confier la consultation à l'OCPM, même si le mandat est modifié.

« C'est toujours important d'avoir un certain recul et l'OCPM, je pense, a ce recul-là, qui parfois va regrouper en même temps autant les points de vue des citoyens que des commerçants. Pour nous, les élus, on veut justement avoir une vision globale. »

L'OCPM n'a pas entrepris de travaux sur ce dossier depuis l'été dernier, car la Ville ne lui a pas fait parvenir de documentation. Une citoyenne demandait d'ailleurs le mois dernier sur la page Facebook de l'organisme quand la consultation aurait lieu.