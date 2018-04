La grève des chauffeurs d'autobus scolaire à Montréal est terminée

Les 4000 élèves des commissions scolaires des Trois-Lacs et Lester-B.-Pearson, à Montréal et dans l'ouest de l'île, pourront se rendre à l'école en transport scolaire, jeudi matin.

Les 50 chauffeurs de l'entreprise Autobus Lucien Bissonnette, qui étaient en grève depuis lundi matin, ont ratifié dans une proportion de 91 % une entente de principe intervenue entre leur employeur et leur syndicat.Les négociations de dernières minutes entre les deux parties ont été tenues, mercredi, a fait connaître le Syndicat des Teamsters en soirée.Le nouveau contrat de travail est d'une durée de cinq ans.Les travailleurs ont obtenu des augmentations salariales de 11,5 % et ont amélioré une clause concernant leurs vacances, selon le syndicat.Les élèves auront donc accès au transport scolaire, dès jeudi matin, a assuré le syndicat par voie de communiqué.Les écoles qui étaient touchées par la grève sont situées à Vaudreuil-Dorion, Soulanges, Dorval, Saint-Lazarre, Sainte-Anne-de-Bellevue, Hudson, Pincourt et Les Cèdres.Une menace de grève qui planait pour 2500 écoliers utilisant deux autres transporteurs scolaires de la Rive-Sud avait été évitée dimanche. Les chauffeurs des Autobus Rive-Sud divisions Sainte-Julie et Longueuil avaient alors accepté de nouveaux contrats de travail.