La police de Montréal à la recherche de victimes d'extorsion

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche des gens qui auraient été victimes de Claudio Lapolla et Mario Ruscitti, impliqués dans une affaire d'extorsion de plus de 30 000 $, à Montréal.

Selon les enquêteurs du SPVM, les deux hommes arrêtés à la mi-mars auraient récupéré une dette de 30 000 $ que deux personnes avaient contracté envers l’un de leurs partenaires d’affaires.

Les deux hommes auraient alors décidé de réclamer non pas 30 000 $, mais plutôt 60 000 $ à ces deux personnes sous la menace d’une arme à feu.

Au terme d’une enquête, les policiers ont mis la main au collet de Claudio Lapolla, 41 ans, et Mario Ruscitti, 48 ans, le 18 mars dernier. Les deux hommes font face à des accusations d’extorsion, de complot et de possession non autorisée d’une arme.

Croyant que les deux hommes aient pu faire d’autres victimes, le SPVM demande à « toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de ces deux individus » de communiquer avec son poste de quartier ou composer le 911.