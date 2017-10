La police de Montréal épingle une fausse agente de voyages

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche de personnes ayant été victimes de fraude de la part de Jessica Luong, une fausse agente de voyages épinglée le mois dernier.

La femme de 27 ans a été arrêtée par des enquêteurs de la division des crimes majeurs et économiques le 21 septembre en lien avec plusieurs dossiers de fraudes, a fait savoir le SPVM par communiqué, jeudi. Elle a obtenu le lendemain une libération conditionnelle après avoir comparu devant un juge de la Cour du Québec.

D'après le récit des policiers, Jessica Luong utilisait souvent le même stratagème, soit de cibler des victimes potentielles dans son cercle de connaissances et de les convaincre d'acheter un voyage au rabais. Elle leur recommandait ensuite une fausse agente de voyages, pour qui elle se faisait passer en utilisant chaque fois un pseudonyme différent, et encaissait le paiement.

« La victime se trouve à acheter un voyage qui n'aura jamais lieu à une agente qui n'existe pas », résume le SPVM.

Jessica Luong aurait aussi vendu des objets neufs à bas prix sans jamais livrer la marchandise et aurait commis une fraude à l'endroit d'une véritable agence de voyages en payant avec un chèque sans provision.

Le montant total des fraudes dépasserait les 30 000 $.

Les victimes de Jessica Luong sont invitées à se manifester. La femme d'origine asiatique a les cheveux et les yeux bruns; elle mesure 1,65 m (5'5") et pèse 68 kg (150 lb).

La police invite enfin la population à la plus grande prudence avant d'acheter un voyage auprès d'une agence. « Une agence de voyages véritable doit détenir un permis de l'Office de la protection du consommateur, écrit-elle. De plus, l'agent ou l'agente de voyage ne doit travailler que pour une seule agence de voyages et n'a pas le droit de recevoir des clients à son domicile, à moins qu’un duplicata du permis de l’agence de voyages n’ait été délivré pour un établissement situé à son domicile. »

Il faut en outre s'assurer de toujours recevoir un reçu lors de l'achat d'un voyage, conclut le SPVM.