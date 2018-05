La police relance l'enquête sur la disparition d'Elsa Maria Vargas Valerin

La police a installé un poste de commandement mercredi à Châteauguay pour tenter de relancer l'enquête sur la disparition d'une femme de 51 ans qui manque à l'appel depuis le 1er mai dernier.

Le poste de commandement a été installé à la paroisse Marguerite-d’Youville sur la rue Rainville, à Châteauguay. Le public y est invité à venir partager avec les enquêteurs toute information qui pourrait les aider à retrouver Elsa Maria Vargas Valerin.

La femme de 51 ans n’a pas été revue depuis le 1er mai dernier. C’est l’une de ses amies qui a signalé sa disparition après qu'elle eut voulu récupérer son chien, que Mme Valerin gardait pour lui rendre service.

Sur place, la dame n’a trouvé Mme Valerin nulle part. Les portes de sa résidence n’étaient pas verrouillées et sa voiture était encore dans l’allée. Ses animaux de compagnie étaient aussi dans la maison, avec une quantité suffisante de nourriture, indique Martine Denis, du Service de police de la Ville de Châteauguay.

Elle aurait aussi dit à une connaissance, le 1er mai, qu'elle avait l'intention de partir, sans donner de raison.

Les policiers de Châteauguay affirment avoir vérifié plus de 75 informations jusqu’ici dans cette affaire, mais ils n’ont obtenu aucun résultat. C’est pourquoi ils font appel à l’aide du public pour retrouver Mme Valerin.

Originaire du Costa Rica, Elsa Maria Vargas Valerin vit à Châteauguay depuis une dizaine d'années. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle mesure 1,65 m et pèse environ 95 kilos (210 lb) et s’exprime en français, en anglais et en espagnol.

Les policiers demandent aux gens qui ont des informations susceptibles d’aider à la retrouver de contacter le 911 ou de composer le 450 698-3329.