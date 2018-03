La santé dans tous ses états

Du 10 au 17 mars, les différentes plateformes de Radio-Canada ont présenté une multitude de contenus liés à la santé des Canadiens. ICI Radio-Canada Télé vous présente cinq moments télévisuels marquants de cette semaine thématique.

La France a récemment décrété que les enfants nés après le 1er janvier 2018 devraient obligatoirement être vaccinés contre 11 maladies si leurs parents souhaitent qu’ils intègrent la garderie et l’école.David Desjardins, chroniqueur à l’émission Entrée principale, se demande si la vaccination obligatoire au Québec serait une bonne idée.

La surconsommation d’antibiotiques à La semaine verte

Depuis de nombreuses années, l’Organisation mondiale de la santé s’inquiète quant à la consommation abusive d’antibiotiques chez les êtres vivants. Le Canada est d’ailleurs chef de file en la matière. Les animaux d’élevages au pays sont les plus grands consommateurs d’antibiotiques. On leur en administre même lorsqu’ils ne sont pas malades. Selon la journaliste Julie Vaillancourt, ce phénomène peut bel et bien engendrer de graves dommages chez les êtres humains.

Quelles conséquences cette surconsommation a-t-elle sur la santé humaine?

Un reportage de La semaine verte :

La résistance aux antibiotiques à Découverte

Comme illustré dans le reportage de La semaine verte, l’abus d’antibiotiques dans le monde animal a des effets nocifs sur la population. L’un des plus alarmants est la résistance des bactéries à des virus. La journaliste Binh An Vu Van souligne que le monde a atteint un seuil critique. Les scientifiques doivent absolument trouver de nouvelles thérapies pour éliminer les bactéries causant des infections.

Demain, aurons-nous encore des antibiotiques?

Un reportage de Découverte :

L’opinion des Québécois sur le système de santé à 24|60

La réforme de santé orchestrée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois, voire des dernières années. À la veille de la prochaine élection provinciale, Anne-Marie Dussault anime une discussion entre élus et citoyens.

Sur le plateau de l’émission 24|60, Gaétan Barrette (Parti libéral du Québec), Diane Lamarre (Parti québécois), François Paradis (Coalition avenir Québec) et Amir Khadir (Québec solidaire) répondent aux questions, aux inquiétudes et aux commentaires de la population.

Les boissons sucrées alcoolisées à Tout le monde en parle

Le premier mars, une terrible nouvelle a secoué Alain Gervais. Sa fille, Athéna Gervais, est morte après avoir consommé des boissons sucrées fortement alcoolisées. De passage à l’émission Tout le monde en parle, M. Gervais, accompagné du président du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques, Claude Béland, et du spécialiste en toxicomanie, Jean-Sébastien Fallu, s’élève contre la mise en marché de ces boissons destinées aux jeunes.

Le 12 octobre 2017, Isabelle Lacasse, chroniqueuse à l’émission Entrée principale, a vulgarisé avec brio les risques liés à ces boissons. Ce retour en arrière en vaut le coup, et ce, autant pour les parents que pour les enfants.