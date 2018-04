La Ville bonifie le projet de service rapide par bus sur le boulevard Pie IX

La Ville de Montréal prévoit ajouter des saillies de trottoir, des centaines arbres et des bancs publics dans le cadre du projet de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, prévu pour 2022. La Ville a approuvé une entente avec l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) pour faciliter le déplacement de 70 000 personnes par jour entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX.

Le projet de SRB Pie-IX est réclamé, annoncé et plusieurs fois reporté depuis 12 ans. Mais un peu comme pour le prolongement de la ligne bleue du métro, de nouvelles étapes viennent d'être franchies en vue du lancement des appels d'offres.

La Ville prépare maintenant l'aménagement du boulevard au centre duquel le SRB circulera. L'entente conclue avec l'ARTM a été paraphée à huis clos mercredi matin par le comité exécutif de la Ville de Montréal, mais ce n'est que vendredi qu'elle a été dévoilée.

« Il y a une conception au niveau de l'aménagement urbain, de l'intégration du tracé, des stations, l'ajout de mobilier urbain, le verdissement, la sécurisation des intersections. Donc on aura un boulevard urbain digne de notre époque », soutient le responsable des Transports au comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Le projet de SRB Pie-IX est estimé à presque 400 millions de dollars par l'ARTM, soit un dixième du coût du prolongement de la ligne bleue du métro. La Ville de Montréal prévoit y investir de son côté 131 millions de dollars, mais le conseil municipal sera bientôt appelé à adopter une hausse de coûts de 3 millions de dollars pour le contrat de conception des plans et devis par la firme Aecom Consultants.

« On est rendu à l'adoption du plan d'affaires par le gouvernement du Québec, explique Éric Alan Caldwell. Mais on en est à une étape où toute la planification nous amène à avoir une opinion plus juste du projet, et effectivement, les coûts ont été ajustés. »

Le tracé de 11 kilomètres prévoit notamment la construction de 17 stations, dont une sera érigée à la hauteur de la rue Jean-Talon et, via un tunnel piétonnier, permettra aux usagers de se rendre dans l'une des cinq stations de la « nouvelle ligne bleue » promise par les gouvernements pour 2026.

Si le dossier d'affaires est adopté et les appels d'offres sont lancés au printemps, la construction du SRB Pie-IX pourrait démarrer à l'automne. Les travaux devraient durer quatre ans pour se terminer en 2022.

« Les ajouts aux plans et devis prévoient l’intégration des travaux d’ingénierie nécessaires pour la reconstruction et la réhabilitation des conduites secondaires d’eau potable et d’égout », précise la Ville de Montréal dans son communiqué, faisant valoir que cette façon de faire s'inscrit « dans la volonté de la Ville de mieux coordonner et intégrer ses travaux afin d’en diminuer l’impact sur la mobilité et le quotidien de la population montréalaise ».

D'après le reportage de Benoît Chapdelaine