Le bilan des morts liées à la vague de chaleur passe à 50 au Québec

La chaleur accablante et l'humidité qui ont frappé l'est du Canada sont liées à au moins 50 morts au Québec, indique l'attachée de presse de la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois. Vingt-huit de ces décès sont survenus à Montréal, selon la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique au CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Les autres décès ont été rapportés en Estrie, à Laval, en Mauricie et en Montérégie. Aucun décès lié à la chaleur n'a été rapporté en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Selon la Dre Drouin, 60 % des personnes dont le décès est attribuable à la chaleur à Montréal sont des hommes qui vivent seuls dans des immeubles situés près d'îlots de chaleur.

Qui plus est, aucune des victimes n'avait la climatisation chez elle, constate la Dre Drouin.

La vaste majorité des personnes décédées vivaient dans des immeubles à appartements de plusieurs étages ou des maisons de chambres.

Il s’agit en général de personnes âgées, atteintes de maladies chroniques ou de maladies mentales.

Les personnes atteintes de maladies mentales représentent à elles seules le tiers des victimes, souligne la Dre Drouin.

Enfin la fraîcheur!

Le retour du temps plus doux est accueilli comme un soulagement après plus de sept jours d’une canicule où le mercure a franchi les 36 degrés Celsius à plusieurs reprises.

Alourdie par l’humidité, cette chaleur a porté l’indice de température ressentie autour de 45 pendant une semaine dans tout l’est du pays.

La chaleur accablante et l'humidité ont fait place vendredi à des températures beaucoup plus confortables dans le sud de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, où Environnement Canada a d’ailleurs levé ses avertissements de chaleur accablante.

Chassée par des vents du nord-ouest qui se sont levés jeudi en soirée, la masse d’air chaud et humide qui stagnait sur l’est du Canada s’est dissipée, faisant place à des températures plus fraîches de 18 à 25 degrés Celsius, selon les régions.

Des lignes d’orages qui ont traversé le Québec pendant la nuit ont par ailleurs privé d’électricité des milliers de foyers en raison des forts vents et de la foudre qui ont endommagé le réseau de distribution d’Hydro-Québec. En fin d'avant-midi, vendredi, 8000 foyers étaient toujours sans électricité dans la province.

Dans la grande région de Montréal, on prévoit 23 degrés Celsius en journée avec un facteur humidex pratiquement nul. Il en va de même pour Toronto, Ottawa, Québec, ainsi que dans les Maritimes.

Mesures d'urgence

Partout dans le sud du Québec, de nombreuses municipalités ont pris des mesures spéciales pendant la canicule pour s’assurer que leurs citoyens puissent avoir accès à des soins, de l’eau et des bâtiments climatisés pour avoir un peu de répit.

Plusieurs villes ont notamment prolongé les heures d’ouverture des piscines publiques, distribué des bouteilles d’eau ou permis aux gens souffrant de la chaleur d’accéder à des locaux municipaux climatisés hors des heures d’ouverture habituelles.

À Montréal, où un centre de coordination des mesures d’urgence a été ouvert, plus de 40 000 ménages ont été visités par les pompiers, les policiers ou la santé publique pendant l'épisode de canicule pour s’assurer que les personnes les plus vulnérables s'étaient prémunies contre la chaleur accablante.

Vendredi, des visites se poursuivent auprès de personnes identifiées comme vulnérables, afin de s'assurer qu'elles disposent du minimum pour faire face à la chaleur et à la déshydratation.

Le système de santé a aussi été mis à rude épreuve au cours de cette canicule. Ainsi, les ambulanciers de Montréal ont dû répondre à plus de 1200 appels par jour, soit 30 % de plus qu’en temps normal, toute la semaine dernière.

« Pour la journée de jeudi, on a reçu 1372 appels en 24 heures, dont 40 appels directement liés à la chaleur », explique Jean-François Coornaert, chef aux opérations à Urgences-santé, qui précise qu’un grand nombre d’appels concernaient des malaises ou des problèmes de santé aggravés par la chaleur intense.