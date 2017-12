Le Canadien accueille des Sénateurs en déroute

Les Sénateurs d'Ottawa (8-8-6), prochains adversaires du Canadien de Montréal (10-12-3) mercredi au Centre Bell, ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes depuis leur escapade suédoise à la mi-novembre.

Défaits à leurs six derniers matchs, dont cinq fois en temps réglementaire, les Sénateurs ont perdu des plumes lors des deux dernières semaines et ont dégringolé jusqu'au 14e rang de l'Association de l'Est.

Max Pacioretty ne se laisse toutefois pas leurrer par les difficultés des Ottaviens. Le capitaine prône la prudence.

« Tu ne penses pas à leur position, mais tu retires de la fierté à gagner contre des équipes de ta division. Ottawa est une équipe contre laquelle on a joué plusieurs matchs physiques dernièrement et il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on joue contre eux », a noté Pacioretty.

« On sait qu'on ne les a pas vus sous leur meilleur jour lorsqu'on les a affrontés la dernière fois, et on s'attend à une meilleure opposition cette fois-ci, a-t-il enchaîné. Il y a toujours de gros points en jeu lorsque tu te mesures à un rival de division, surtout dans la situation qu'on se retrouve cette saison. Il faudra être à notre meilleur. »

L'inefficacité offensive des hommes de Guy Boucher est la cause principale des récents déboires. L'équipe de la capitale nationale a marqué seulement huit buts au cours de cette séquence peu envieuse, et jamais plus que deux durant une même rencontre.

Le nouveau venu Matt Duchene, acquis à fort prix de l'Avalanche du Colorado (11-9-2), est au neutre depuis qu'il s'est amené à Ottawa. Celui qui devait être la bougie d'allumage en attaque des Sénateurs a inscrit un maigre point, une réussite, en huit confrontations jusqu'ici.

Son rendement défensif n'est guère mieux, au contraire. L'attaquant ontarien ferme la marche de sa formation à ce chapitre à -10, en compagnie de son homologue Mike Hoffman

Nous ne nous attardons pas autant à ces détails comme les gens de l'extérieur le font. [Les Sénateurs] présentent probablement une identité différente depuis la transaction. Duchene va sûrement tenter de prouver sa réelle valeur, et ses coéquipiers cherchent sans doute à créer une chimie avec lui. Ce sera sans doute un peu différent, mais nous ne changerons pas notre manière de jouer. Le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty

Un air de déjà-vu

Le Tricolore, qui a lui-même occupé cette chaise la semaine dernière, connaît trop bien cette situation. Le brio du gardien Carey Price a permis à l'organisation montréalaise de se sortir d'un marasme de cinq revers consécutifs.

Price a d'abord signé un blanchissage à son retour devant le filet après une absence de 10 matchs, samedi face aux Sabres de Buffalo (6-15-4), puis a confirmé sa bonne forme lundi contre les Blue Jackets de Columbus (16-8-1), invaincus en six confrontations avant de plier l'échine au Centre Bell.

Le portier de 30 ans agira à titre de partant dans le premier de deux affrontements en deux soirs. Le Canadien se rendra à Détroit jeudi afin de se mesurer aux Red Wings (10-10-5).

Le statut des défenseurs Shea Weber et David Schlemko n'est toujours pas connu. Le premier, touché au bas du corps, n'avait pas encore obtenu le feu vert des médecins lundi pour renouer avec la compétition, tandis que le second, de son côté, patiente en attendant que Claude Julien l'insère dans la formation.

« Je crois que j'ai encore quelques décisions à prendre dans ce cas-là, a mentionné l'entraîneur-chef lorsque questionné à savoir si Schlemko pourrait effectuer ses débuts dans l'uniforme tricolore face aux Sénateurs.

« Évidemment, quelqu'un va devoir céder sa place s'il s'amène, donc ce n'est certainement pas une décision facile. »