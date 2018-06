Le Canadien choisit Jesperi Kotkaniemi au 3e rang du repêchage

Le Canadien de Montréal a choisi le joueur de centre finlandais Jesperi Kotkaniemi au 3e rang du repêchage 2018 de la Ligue nationale de hockey, vendredi soir, à Dallas.

Outre Kotkaniemi, l'ailier tchèque Filip Zadina et l'attaquant américain Brady Tkachuk avaient tous fait l'objet de discussions plutôt soutenues chez les observateurs.

Kotkaniemi, qui a grimpé dans les classements au cours des dernières semaines, a disputé la dernière saison avec l'Assat de Pori, dans la Liiga, la ligue élite de Finlande.

Mesurant 1,88 m (six pieds deux pouces) et pesant 82 kg (181 lb), Kotkaniemi a récolté 10 buts et 29 points en 57 matchs. Il a ajouté une aide en sept rencontres éliminatoires, alors que son équipe s'est inclinée en quarts de finale.

Kotkaniemi a notamment retenu l'attention lors du Championnat mondial des moins de 18 ans, inscrivant trois buts et neuf points en sept rencontres pour aider la Finlande à remporter la médaille d'or.

Le Canadien s'était avancé jusqu'au troisième échelon en gagnant l'une des trois loteries du mois d'avril. La formation montréalaise a terminé en 14e position de l'Association de l'Est et au 28e rang de la LNH avec une fiche de 29-40-13, pour un total de 71 points.

Auparavant, les Sabres de Buffalo ont sans surprise sélectionné le défenseur suédois Rasmus Dahlin avec le tout premier choix.

En 2017-2018, au championnat élite suédois, il a amassé 20 points, dont 7 buts, en 41 rencontres avec Frolunda.

Il a récolté la médaille d'argent avec la Suède au Championnat du monde junior de 2018 et il a participé aux Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Au deuxième rang, les Hurricanes de la Caroline ont choisi l'attaquant russe Andrei Svechnikov des Colts de Barrie de la Ligue de l'Ontario.

Une première transaction

Les Capitals de Washington et l'Avalanche du Colorado ont décidé de voler temporairement la vedette aux Sabres de Buffalo en concluant une transaction environ 30 minutes avant le début de la séance.

L'Avalanche a acquis le défenseur Brooks Orpik et le gardien Philipp Grubauer des Capitals en échange d'un choix de deuxième tour, le 47e au total.

Âgé de 37 ans, Orpik a récolté 10 aides en 81 matchs avec les Capitals la saison dernière, tandis que Grubauer, 26 ans, a compilé un dossier de 15-10-3 avec une moyenne de 2,35 et un taux d'efficacité de ,923 en 35 sorties.