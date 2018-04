Le Canadien s'entend avec Jake Evans

Pendant que les joueurs vidaient leur vestiaire et rencontraient les médias montréalais pour une dernière fois avant les vacances estivales, le Canadien a annoncé la mise sous contrat de l'attaquant Jake Evans.

Le joueur de centre de 21 ans a accepté un contrat d'entrée dans la LNH d'une durée de deux ans.

Choix de septième tour au repêchage de 2014 (207e au total), Evans a conclu sa carrière dans la NCAA samedi soir lorsque son équipe, les Fighting Irish de l'Université Notre Dame, s'est inclinée en finale du Frozen Four face aux Bulldogs de l'Université Minnesota-Duluth.

En 158 matchs avec les Fighting Irish, le Torontois a inscrit 41 buts et récolté 138 points en 158 matchs, en plus d'afficher un différentiel de +39. Élu capitaine à sa dernière saison, Evans a mené les siens avec 13 buts et 33 passes en 2017-2018.

Evans a remporté le prix du hockey universitaire Senior CLASS Award en 2018, remis annuellement à l'athlète-étudiant s'étant le plus démarqué dans la Division un du hockey masculin.