Le Canadien sans Shea Weber pour cinq à six mois

Shea Weber a été opéré pour une déchirure au ménisque du genou droit, a annoncé jeudi le Canadien de Montréal. Le défenseur étoile sera indisponible pour une période de cinq à six mois et pourrait revenir au jeu, dans le meilleur des cas, en décembre.

Weber avait entrepris une rééducation de six mois après avoir été opéré le 13 mars pour réparer des tendons de son pied gauche.

Il était prévu qu'il subisse ensuite d'autres examens pour vérifier l'état de son genou droit. Il a alors été déterminé qu’une arthroscopie au genou était nécessaire. Cette opération a permis de constater des dommages plus importants qu'anticipés. Une intervention plus complète s'imposait, indique le CH.

« Apprendre cette nouvelle a été un choc, a indiqué en mêlée de presse le médecin en chef du Canadien, David Mulder. L’examen du genou a révélé une blessure plus grave. On a eu besoin d’un peu de temps pour la digérer. Il fallait une solution à long terme. À l’origine, la convalescence devait être de trois semaines. »

Weber est passé sous le bistouri le 19 juin à Vail, au Colorado, sous la direction du Dr Robert LaPrade.

Le Canadien a attendu plus de deux semaines (après le repêchage et l'ouverture du marché des joueurs autonomes) pour en faire l'annonce, « en raison de la complexité de la situation d'un point de vue médical » et « afin d'éviter quelque distraction que ce soit », explique-t-il.

« Nous sommes très déçus de réaliser que cette blessure au genou va faire en sorte que Shea devra s'absenter pour une période prolongée. Ce genre de situation est hors de notre contrôle, et nous devons nous en remettre pleinement aux instances médicales, a déclaré par communiqué le directeur général Marc Bergevin.

« Nous sommes confiants que la période de réhabilitation se déroulera comme prévu, afin d'anticiper un retour au jeu le plus rapidement possible dans le cas de Shea. »

Weber, 32 ans, n’a disputé que 26 matchs la saison dernière, au cours desquels il a amassé 16 points, dont 6 buts. Il en a récolté 42 en 78 matchs en 2016-2017, à sa première saison à Montréal.

Le défenseur format géant avait jusque-là été épargné par les blessures. Depuis 2008-2009, il avait toujours disputé au moins 78 matchs par saison, à l'exception de la campagne 2012-2013, écourtée à 48 matchs à cause d'un lock-out.