Le Canadien touche le fond du baril en Arizona

Les Coyotes de l'Arizona (16-32-10) n'avaient jamais battu à deux reprises la même équipe depuis l'amorce de la campagne avant la visite du Canadien de Montréal (22-28-7). Ils y sont finalement parvenus.

Les Coyotes, vainqueurs 5-2 jeudi à Glendale, n'ont eu aucune difficulté à compléter le balayage contre le Tricolore, défait 5-4 au Centre Bell à la mi-novembre par les hommes de Rick Tocchet.

L'affiche n'était pas la plus alléchante. D'un côté, une équipe incapable d'amasser des points sur la route. De l'autre, la formation qui ferme la marche au classement de la LNH.

Les hommes de Claude Julien, vaincus pour la 10e fois à leurs 11 derniers duels à l'étranger, ont dominé leurs rivaux 36-21 au chapitre des tirs, comme c'était le cas la veille à Denver.

Antti Raanta n'a cependant pas connu le même dénouement que son homologue Semyon Varlamov, auteur d'un jeu blanc contre le Tricolore, le huitième subi par les Montréalais cette saison. Il s'agit d'un sommet dans la LNH.

En retard 3-0 avec 20 minutes à écouler à la confrontation, le Canadien a entamé la période ultime dans les câbles. Brendan Gallagher et Daniel Carr ont touché la cible dans un intervalle de 112 secondes, procurant un brin d'espoir au camp montréalais.

Ledit espoir s'est envolé en fumée quand Tobias Rieder a redonné un but d'assurance aux Coyotes à mi-chemin du tiers décisif pendant que Max Pacioretty réfléchissait au banc des punitions. Josh Archibald a porté le coup de grâce quelques minutes plus tard.

Keller sonne la charge

Les Coyotes ont sorti les crocs au premier vingt. Les locaux se sont fréquemment amenés en zone offensive en surnombre, engendrant plusieurs occasions de briser la glace. Une punition au capitaine du CH, pendant laquelle l'Arizona a marqué un de ses deux buts en avantage numérique, n'a pas aidé la cause des siens.

Oliver Ekman-Larsson a tout juste empêché la sortie de la rondelle du territoire montréalais sur la séquence qui a mené au but de Clayton Keller. L'attaquant de 19 ans a accepté la passe du défenseur suédois, puis a décoché un tir frappé de la pointe au moment où Carey Price avait la vue voilée.

Quelques secondes avant de décoincer le score, Keller avait vu son tir heurter le poteau. Sa seconde tentative a été la bonne.

Seulement deux recrues ont accumulé plus de points que le spectaculaire joueur de centre, auteur de 17 buts et 27 mentions d'assistance cette saison : Matthew Barzal (62 points) et Brock Boeser (49 points avant le match de jeudi). Sa récolte de quatre points lui a d'ailleurs permis de devancer Yanni Gourde (43 points).

Brendan Perlini a porté un coup de massue au Tricolore dans les premiers instants du deuxième engagement.

Complètement libre dans l'enclave, il a déjoué Price d'un tir frappé chancelant, puis a complété son doublé 19 secondes plus tard lorsqu'il s'est présenté seul devant le gardien britanno-colombien. L'Anglais a envoyé la rondelle entre les jambières du no 31.

Malgré un léger réveil en troisième période, le Bleu-blanc-rouge n'a jamais réellement été dans le coup à Glendale, un endroit où il fait bon jouer la plupart du temps pour le camp visiteur, comme en témoigne le rendement des Coyotes à domicile (8-16-4).

Le Canadien disputera un troisième match en quatre soirs lorsqu'il effectuera le premier arrêt de son histoire à Vegas, samedi. Le CH avait remporté le premier duel face aux Golden Knights (38-15-4), en novembre, par un pointage de 3-2.

Il conclura son périple de quatre rencontres sur les patinoires adverses à Philadelphie, mardi.