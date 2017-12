Le Canadien veut rebondir contre les Flames, Drouin toujours absent

Le Canadien de Montréal essayera de renouer avec la victoire, jeudi soir, au Centre Bell, contre les Flames de Calgary. L'entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, a confirmé l'absence de Jonathan Drouin qui ratera un quatrième match de suite.

Julien a assuré que la blessure au bas du corps du Québécois était complètement guérie, mais qu'il est toujours incommodé par un virus. Drouin a patiné avec quelques-uns de ses coéquipiers à l'entraînement optionnel jeudi matin.

Depuis le 2 novembre, le Canadien n'a jamais pu compter sur la présence de Carey Price, de Shea Weber et de Drouin lors d'un même match.

Pour sa part, Price obtiendra un 7e départ consécutif. Le gardien du CH a connu la défaite pour la première fois depuis son retour au jeu le 25 novembre, mardi, dans un revers de 4-3 contre les Blues de Saint Louis. Il avait remporté ses cinq départs précédents.

Mete, victime du nombre a spécifié son patron, cèdera sa place dans l'alignement à Jakub Jerabek.

« On est chanceux, on a des défenseurs qui jouent quand même assez bien. On garde une rotation tout dépendant aussi des adversaires », a-t-il expliqué.

Weber a aussi raté l'entraînement de mercredi, mais il participera au duel contre la formation albertaine.

Pour les Flames, il s'agit d'un deuxième match en deux soirs. Ils se sont inclinés 2-1 en tirs de barrage, à Toronto, devant les Maple Leafs mercredi.

La troupe de Glen Gulutzan tentera de mettre fin à une série de trois défaites. Calgary fera confiance au gardien tchèque David Rittich qui disputera le quatrième match de sa carrière dans la LNH.

Le Canadien devra avoir à l'oeil l'un des meilleurs trios de la LNH cette saison composé de Sean Monahan, Johnny Gaudreau et Michael Ferland. Les trois joueurs ont inscrit chacun au moins 11 buts cette saison et totalisent 78 points.

« Ça se passe avec cinq gars sur la patinoire, pas seulement un ou deux joueurs. Une équipe qui joue bien défensivement est capable de contrer ce genre de forces. C’est d’être alerte sur la patinoire, savoir qu’ils sont là, qu’on doit défendre spécialement, de la bonne façon », a fait valoir l'entraîneur.

Absent face aux Maple Leafs en raison d'une blessure au bas du corps, Jaromir Jagr est un cas incertain pour le match. Cette saison, l'attaquant de 45 ans a récolté 1 but et 6 passes en 17 matchs.

Par ailleurs, l'attaquant des Flames Matthew Tkachuk ne sera pas en uniforme. Il a été suspendu un match en raison du dardage qu'il a assené à Matt Martin des Maple Leafs.

Victor Mete, Joe Morrow, et le gardien Antti Niemi ont également foulé la patinoire. Artturi Lehkonen s'est pour sa part exercé en solitaire.